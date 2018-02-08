Emekliye yüzde 8 ek ödeme

Hem SSK hem Bağ-Kur hem de memur emekli
leri, her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme
alıyor. Vergi iadesinin kaldırılmasının ardından getirilen ek ödeme, emeklinin maaşına göre yüzde 4 ya da yüzde 5 olarak uygulanıyor. Burada maaş sınırları her yıl belirleniyor. Bu yıl bin 18 lira 2 kuruşun altında maaşı olanlara net maaşlarının yüzde 5
'i kadar ek ödeme veriliyor. Bin 18 lira 2 kuruşun üzerindeki maaşlarda ise ek ödeme oranı yüzde 4.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED
) ise bu oranların düşük kaldığını, artırılması gerektiğini belirtiyor. 'MAAŞA GÖRE OLSUN'
TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün,
"Emekliler, temel gıda maddeleri için yüzde 8 oranında KDV
ödüyor. Bu nedenle, ek ödeme de yüzde 8'in altında olmamalı. Hükümet; her kesime teşvik uygularken, emeklilerin taleplerini de dikkate almalı; emeklilere yapılan ek ödeme ve promosyon tutarları, çalışanlara yapılan ödemeler ile paralel bir uygulamaya dönüştürülmeli" diyerek çağrıda bulundu. Eğer ek ödeme yüzde 8
'e çıkarılırsa, emeklilerin aylık gelirinde artış olacak. Emekliler, maaş zamlarının dışında yeni bir artış almış olacak. Örneğin; halen 2 bin lira maaşı olan emekli aylık NASIL UYGULANIYOR?
? Halen maaşı bin 18 lira 2 kuruş ve altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor.
? Maaşı bin 500 lira olan emekli aylık 60 lira (1.500 TL x %4 = 60 TL) ek ödeme alıyor. Emeklinin eline bin 560 lira geçiyor.
? Ek ödeme yüzde 8 olursa. Bin 500 lira maaşı olan emeklinin ek ödemesi 120 liraya (1.500 TL x %8 = 120 TL) çıkacak.
? Bu durumda bu emeklinin eline bin 560 lira yerine bin 620 lira geçmeye başlayacak80 lira
ek ödeme alırken, bu tutar oran yüzde 8 yapılırsa 160 liraya
çıkacak.