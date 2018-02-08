Suriyeli mültecilerin ilaç kaosu bitiyor

AFAD, SGK ve Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan ancak hayata geçmeyen protokol sonrasında eczanelerin yaşadığı ödeme mağduriyeti çözülüyor. Suriyeli mültecilerin ilaç temini Afet ve Acil Durum Yönetimi'nden (AFAD) Göç İdaresi'ne geçiyor. Sağlık Bakanlığı'ndan aldığımız bilgilere göre yasal mutabakat metni imzalandı. Yasa Başbakanlık'ta imza aşamasında. İlaç giderleri yıllık 400 milyon TL'ye ulaşan mültecilerin reçetelerini protokolsüz olarak AFAD'a gönderip ödemeleri 1 ay gecikmeli alan eczacılar ise, sorumluluğun Göç İdaresi'ne geçmesiyle mağduriyetlerin çözülmesini bekliyor.

PROTOKOL GEREKİYOR

?Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası Başkanı Nurten Saydan, "Suriyeli göçmenlere ilaç temini sorumluluğu Göç İdaresi'ne geçecekti ancak Afrin operasyonu sonrası bu işlem askıya alınmıştı. Eczacılarla SGK ve AFAD arasında imzalanan protokol uygulamaya geçmediği için de eczacılar mağdur oluyordu. En son Bakanlık'tan ilaç ödemelerini bundan sonra Göç İdaresi'nin yapacağı yönünde bilgi aldık. Şimdi süreci bekliyoruz" dedi. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ise, şunları söyledi: "Yaklaşık 26 bin eczacımız Suriyeli misafirimize sağlık ve ilaç hizmeti sunuyor. Bölge eczacı odalarımız, ödemelerde AFAD'la sıkıntı yaşadı. SGK ile yaptığımız İlaç Alım Protokolü'nün ek maddesine AFAD, SGK, TEB olarak imza attık. Mağduriyet yaşamaması için protokolün hayata geçirilmesi öncelikli talebimiz."