3 öğrenciden 1’inin yaratıcı bir fikri var

Yeni nesil online araştırma servisi Adgager'in İTÜ ARI Teknokent işbirliği ile yaptığı araştırmada, Türkiye'deki 3 gençten birinin parlak bir fikri olduğunu söylüyor. Araştırmaya katılan lisans öğrencilerinin yüzde 65'i mezun olduktan sonra veya hali hazırda girişimci olmak istediğini belirtiyor. Türkiye'deki girişimcilik ruhunu ölçmek ve öğrencilerin sektördeki gelişimini sağlamak yapılan araştırmaya, 117 farklı üniversiteden ön lisans, lisans ve yüksek lisansta okuyan 1.011 üniversite öğrencisi katıldı. Araştırmaya göre, lisans öğrencilerinin girişimci olmak isteyenlerin yüzde 23'i bu konuda halen kararsız olduğunu, yüzde 11'i ise böyle bir hedefinin olmadığını belirtti. Araştırmada neden girişimci olmak istedikleri sorulduğunda, öğrencilerden yüzde 33'ü yaratıcı bir fikrinin olduğunu ifade ederken, yüzde 23'ü ise hayallerini gerçekleştirmek için girişimci olmayı hedeflediğini kaydetti. KENDİ İŞİNİN SAHİBİ OLMAK
Araştırmaya katılan öğrenciler 'Neden girişimci olmak istiyorsunuz' sorusuna birbirinden ilginç cevaplar verdi. Öğrencilerin yüzde 57'si girişimciliği kendi işinin sahibi olmak için istediğini belirtirken, yüzde 18'lik kısım 'Bu benim hayalim' dedi. Yüzde 16'sı girişimciliği risk olarak değerlendirirken, geri kalan yüzdeleri ise kurumsaldan kaçış ve işsizliğe alternatif cevapları takip etti. Mezun olduktan sonra girişim sektöründe ilerlemek istemeyen öğrencilerin neredeyse yarısı alternatif olarak özel sektör
de kariyer hayali kurduğunu belirtti. Girişimci olmak istemeyen öğrencilere girişimcilik dışında nasıl bir kariyer hedeflediği sorulduğunda yüzde 49'u özel sektörü seçerken, yüzde 25'i kamu sektöründe ilerlemek istediğini, yüzde 20'si girişim hedefine ulaşamazsa yurtdışında farklı kariyer hedefinde olacağını kaydetti. GİRİŞİM AJANDASI PİLOT yeni dönem programı başlıyor Türk Telekom
'un erken aşama girişimleri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği girişim hızlandırma
programı PİLOT'un 6'ncı dönemi için başvuru süreci
başlıyor. Katılmaya hak kazanan ekipler şirketin sunduğu
olanaklarla girişimlerini hayata geçirme fırsatı
yakalayacak. Eğitim ve sağlık teknolojileri, yapay zeka,
sanal gerçeklik, nesnelerin interneti, siber güvenlik
girişimlerine başvurmak isteyen girişimciler, www.
turktelekompilot.com.tr adresi üzerinden yapabiliyor. Lonca'da ikinci başvuru dönemi
Fikir
ve projelerini hayata geçirmek isteyen girişimcilere destek olmak amacıyla Kuveyt Türk tarafından kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi'nde ikinci dönem başvuru süreci başladı. Genel ve FinTech olmak üzere iki ayrı kategorideki başvurular arasından yapılacak değerlendirme sonucunda seçilen ekiplere altı ay boyunca destek sağlanacak. Koç Üniversitesi hızlandırıyor
Girişimcilerin
sürdürülebilir ve ölçeklenebilir teknoloji girişimleri başlatmalarına destek veren Koç Üniversitesi
Girişimcilik Araştırma Merkezi KWORKS, yeni dönem "Hızlandırma Programı" için başvuruları almaya başladı. Yenilikçi teknoloji, süreç ya da iş modeli geliştiren tüm girişimcilerin katılabileceği programa başvurular 23 Şubat 2018 tarihine kadar yapılabilecek.