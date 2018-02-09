Haberler Ekonomi Haberleri 3 öğrenciden 1’inin yaratıcı bir fikri var

3 öğrenciden 1’inin yaratıcı bir fikri var 1.011 üniversite öğrencisinin katıldığı araştırmada her üç kişiden ikisi girişimci olmak isterken, her 3 öğrenciden biri yaratıcı fikri olduğuna inanıyor

Giriş Tarihi: 9.2.2018