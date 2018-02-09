ASELSAN'dan tanklara "çelik" kalkan

Değişen bölgesel ve global şartlar ana muharebe tanklarının muharebe sahasındaki öneminin sürdüğünü ortaya koyarken, ASELSAN tecrübesi ve son teknoloji ürünü tank modernizasyon çözümleriyle yeni dönemin ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

ASELSAN'ın tank modernizasyon çözümleri Leopard 2 ve M60 gibi ağır ana muharebe tanklarının modernizasyonuna yönelik tüm ihtiyaçları içeren ve tankların performansını mevcut tüm tankların performansından daha üst bir seviyeye getiren özgün sistemler bütününden oluşuyor.

Şirketin Leopard 1 Projesi kapsamında geliştirdiği tank atış kontrol sistemiyle temelini attığı kabiliyetler, Leopard 2 modernizasyonu ve ALTAY tankı için geliştirdiği sistemlerle daha da ileriye taşındı. Bu sayede, tanklar üzerinde yer alan tüm elektronik, elektro-optik, elektro-mekanik ve elektro-hidrolik sistemleri geliştirme ve entegre etme yeteneği kazanıldı.

ASELSAN'ın tank modernizasyon projelerinde, tanklardaki mevcut sistemler, yeni geliştirilmiş son teknoloji ürünü sistemlerle değiştirilirken dünyadaki diğer ana muharebe tanklarına göre performans (görüş ve yönelim/stabilizasyon hassasiyetleri, ilk atışta vuruş ihtimalleri ve yönelim/balistik hesaplama hızlarında kapsamlı iyileştirmeler, otomatik hedef takip yeteneği gibi yeni yetenekler) ve ömür devri maliyeti konularında önemli bir üstünlük kazandırılıyor.

ASELSAN'ın tank modernizasyon projelerine yönelik ürün gamı, zaman içinde, hafif ve orta tanklardan ana muhabere tanklarına kadar, dünyadaki birçok tankı kapsayacak şekilde genişledi.

Şirket son olarak geçen yıl imzaladığı sözleşme kapsamında, M60T Tanklarının Tanksavar Savunma Yeteneğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, M60T tanklarına lazer uyarı sistemi, uzaktan komutalı silah sistemi, yakın mesafe gözetleme sistemi, koruma astarı ve i·klimlendirme sistemi entegrasyonu gerçekleştirme sorumluluğu üstlendi.

KENDİ KENDİNİ KORUYACAK TANKLAR

ASELSAN'ın son dönemde üzerinde çalıştığı önemli konu başlıklarından birini, tank ve zırhlı araçlara yönelik tehditleri durdurabilmek amacıyla kullanılan aktif koruma sistemleri oluşturuyor.

Altay tankı için, yaklaşan anti tank roketleri ve füzeleri belirleyerek havada imha edecek AKKOR üzerinde çalışan ASELSAN, tank ve zırhlı araçlara yönelik "çelik" anlamına gelen PULAT isimli yeni bir aktif koruma sistemi geliştirme projesi başlattı.

ASELSAN tarafından 2008'de geliştirilmeye başlanan sistemin prototip üretimi için Kasım 2015'te Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile sözleşme imzalandı.

Özgün geliştirilecek AKKOR, 360 derecelik tam koruma kalkanı oluşturacak. AKKOR, yüksek teknoloji radarıyla üzerine gelen roket veya tanksavar füzesini çok kısa sürede algılama kabiliyetine sahip olacak. Fiziksel imha mühimmatı, üzerinde bulunan sensörler yardımıyla yaklaşan tanksavar tehdidine en yakın olduğu anda patlayarak bunu etkisiz hale getirecek.

AKKOR sistemi, mühimmatın üzerindeki akıllı sensörle dünyadaki benzerlerinden farklılaşıyor. Mini bir radar gibi çalışan sensör, yaklaşan roket/füze ile savunma mühimmatının en yakın olduğu zamanda patlamayı gerçekleştirerek tehdidi yok edebiliyor.

FARKLI TİPTE ZIRHLI ARACA UYGULANABİLİYOR

PULAT ise sahip olduğu yüksek teknoloji radarla platforma yönelmiş tehditleri tespit edecek, ardından "fiziksel imha" yeteneğiyle tehdidi platforma çarpmadan önce uygun zaman ve mesafeden etkisiz hale getirecek.

Gerek yakın mesafeden fırlatılan tanksavar roketlerine, gerekse uzak mesafeden fırlatılan güdümlü tanksavar füzelerine karşı modül yerleşimine bağlı olarak her yönü kapsayan 360 derecelik tam bir koruma kalkanı sağlayacak PULAT, platform üzerine dağıtık olarak yerleştirilen koruma modülleri sayesinde birden çok tehdide karşı aynı anda etkinlik sağlayacak.

PULAT, modüler mimarisi sayesinde birçok farklı tipte zırhlı araca uyarlanabilecek.

Sistem, radarla tehdit algılama çözümü sayesinde toz, çamur, kar, yağmur gibi zorlu çevresel şartlar altında etkin çalışabilecek.

ASELSAN'ın halihazırda yürüttüğü bir dizi geliştirme projesi arasında yer alan PULAT'ın nihai ürüne dönüşüp dönüşmeyeceğine elde edilecek sonuçlara göre karar verilecek.