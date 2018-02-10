Kesintisiz doğalgaz altyapısı tamam

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın BOTAŞ bünyesinde hizmete aldığı Hatay Dörtyol FSRU (Sıvılaştırılmış doğalgaz depolama ve gazlaştırma ünitesi) Terminali ile Türkiye rekor tüketim taleplerini, sistemde yaşanacak arıza veya bir ülkeden kaynaklanan kısıntılardan etkilenmeden doğalgaz talebini karşılayabilecek altyapıya ulaştı. Tesis, 263 bin m3 LNG depolama kapasitesi ile dünyanın en büyüklerinden.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında, "Bölgesel krizlerden, kaynak ülkelerde yaşanabilecek kesintilerden ve anlık arızalardan etkilenmeyecek bir doğalgaz altyapısı hedefliyoruz" diyerek işaret ettiği altyapıda hedeflenen ilk faz da Hatay Dörtyol FSRU ile tamamlanmış oldu.



DEPOLAMA HAMLESİ

2016 başında Türkiye'nin LNG'den gaz sağlama altyapısında sadece Egegaz ve Marmara Ereğlisi Terminali yer alıyordu. 2016 sonunda günlük 20 milyon m3 gaz sağlama kapasiteli Türkiye'nin ilk FSRU terminali Aliağa'da devreye alınırken, diğer 2 terminaldeki 10 milyon m3'lük kapasite artışı ile 64 milyon m3'e çıktı. 2017'de yapılan yatırımlarla Marmara Ereğilisi günlük 37, Egegaz 40 milyon m3 kapasiteye ulaştı. 2. FSRU olan Dörtyol FSRU ile de 2 FSRU'dan sağlanan toplamda günlük 40 milyon gaz sağlama kapasitesiyle Türkiye günde 117 milyon m3 LNG'den sisteme gaz sağlayacak kapasiteye ulaşmış oldu.



HEDEF 400 MİLYON M3

Yapılan yatırımlarla Tuz Gölü ve Silivri depolama tesislerindeki kapasite artışları ile Türkiye'nin ulusal şebekeye gaz sağlama kapasitesi 288 milyon m3'e ulaşmış oldu. Enerji Bakanı Berat Albayrak, bölgesel sıkıntılar ve arızlardan kaynaklı kesinti döneminin sona erdiğini, artık kışları sanayicinin gazda kesinti riskinin bittiğini vurgularken, yeni hedeflerinin günlük 400 milyon m3'lük gaz sağlama altyapısına ulaşmak olduğunu belirtti. Her kış, bazı ülkelerin gazda kısıntı yada kesintiye gitmesi, tüketimin rekor kırması yada yaşanan teknik arızalar nedeniyle demir-çelik sektörü başta olmak üzere, sanayi tesislerinde doğalgazda kesinti yaşanmak zorunda kalınıyordu. Devreye alınan bu yatırımlar ile Türkiye'de bu kış ilk defa kesintisiz gaz arzı sağlanacak.