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Bakan Albayrak'tan kritik görüşme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Amerikan Şirketler Derneği (AmCham ) Yönetim Kurulu ve üyelerini kabul etti

Giriş Tarihi: 16.2.2018 20:54 Güncelleme Tarihi: 16.2.2018 21:11
Bakan Albayrak'tan kritik görüşme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Amerikan Şirketler Derneği Yönetim Kurulu ve üyeleri ile görüştü. Görüşmede enerji politikaları ve gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Kritik görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda,



"Amerikan Şirketler Derneği (AmCham ) Yönetim Kurulu ve üyelerini kabul ettiğimiz görüşmelerimizde, enerji politikalarımız ve gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulunduk." ifadelerine yer verdi.

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Bakan Albayrak'tan kritik görüşme
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