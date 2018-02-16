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‘Müşteri odaklı teknoloji şirketiyiz’

’nın yeni genel müdürü , yapay zekâ ve derin öğrenme konusunu şirketin tamamen müşteri odaklı gelecek vizyonu açısından odağından ayırmaması gerektiğini söyledi

Giriş Tarihi: 16.2.2018
‘Müşteri odaklı teknoloji şirketiyiz’
Genel Müdürü , şirketin gelecek vizyonunu temkinli bir şekilde anlatırken genel prensipler konusunda oldukça açık şekilde konuşuyor. Şirketin müşteri odaklı teknoloji yatırımlarından bahseden Yıldırım, "Biz artık işimizi yeniden tanımlamak zorundayız. gibi teknolojileri müşterinin ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve deneyimi kusursuz hale getirmek için kullanmak zorundayız. Biz bu alanda yaptığımız her yatırımı müşterilerin değişen ihtiyaçlarına uygun şekilde teknolojiyi kullanmalıyız" diye konuştu.

ROBOTLAR İNŞA EDECEK
Adana'da şirketin üretim merkezinde yapay zekanın gelişimi konusunda yaşadığı deneyimlerden bahseden Yıldırım, şöyle konuştu: "Ben yüksek lisans tezimi hazırlarken ve sonraki iş hayatımda da teknolojik gelişimleri yakından takip etme şansı yakaladım. Özellikle Almanya'daki önemli enstitülerde geliştirilen robotların kullanımına ilişkin deneyimi çok ilgimi çekti. Önceleri sadece basit hareketler yapıyorlardı. Sürekli çevremizdeki robotların yeteneklerinin zaman içindeki gelişimine gözlerimle tanık oldum. Şimdi üç robotun başka bir robotu üretecekleri döneme doğru geliyoruz. Bu yüzden gelişmeleri heyecanla takip ederken müşteriyi ve insan ihtiyaçlarını odağımızdan çıkarmadan hareket etmek zorundayız."
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