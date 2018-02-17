Zülfikarlar Holding’e 222 milyon dolar kredi

Akaryakıt
dağıtım, kimya finans ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Zülfikarlar Holding ile Türkiye
İş Bankası
, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan oluşan bir konsorsiyum arasında kredi anlaşması imzalandı. 222 milyon dolarlık kredinin 92 milyon doları TP Petrol
'ün satın alma işleminin tamamlanması, Türkiye İş Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'ndan alınan kalan tutarını ise aynı şirketin mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla kullanacağı açıklandı. Zülfikarlar Holding Başkanı İsfendiyar Zülfikari, "Bu kredi ülkemiz ekonomisine ve geleceğine olan güveni de ifade etmektedir" dedi.