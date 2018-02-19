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da 10 önemli adım

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2018
Doğalgazda 10 önemli adım
da da ticaret merkezi oluyor. Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın 1 Nisan 2018'de devreye alınacağını açıkladığı yeni doğalgaz piyasasıyla 10 önemli adım hayata geçirilecek. Buna göre Türkiye ve yakın bölgesindeki ülkelerin doğalgazı bu piyasada fiyatlanacak. Doğalgaz ticareti yapmak isteyenler elektronik platform üzerinden alış-satış teklifi verecek. Eşleşen teklifler BOTAŞ elektronik bülten tablosuyla sisteme girecek. Bu sistem doğalgaz-elektrik piyasası arasındaki dengesizliğe son verecek. Piyasa dışında tedarik edilen dengeleme gazı da platformda fiyatlanacak. endeksli kontratlar yerine satıcı-alıcıyı risklerden koruyan fiyatlar baz alınacak. Tedarik-talepte bağımlılık son bulacak. Ticarete konu doğalgaz miktarı artacak. Ortaya çıkacak dengesizlikler konusunda uzlaşma işlemini EPİAŞ yürütecek.

ENERJİDE HAMLE YILI
ekonomi yönetiminin hazırladığı rapora göre enerji faturası aşağı çekilecek, tüketim miktarı artırılacak, dışa bağımlılık azalacak, yerli imalat artacak. Yenilenebilir enerjinin ekonomiye katkısı üst düzeye çıkarılacak. Enerji yatırımları büyümeye ivme katacak.
piyasalar
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