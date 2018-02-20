İzmirli ünlü işadamlarına FETÖ gözaltısı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağlayan 7 işadamı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İşadamlarının FETÖ'nün sözde dinler arası diyalog sağlamak için kurduğu İzmir Kültürler arası Diyalog Merkezi'ne (İZDİM) finansal destek sağladığı, ayrıca örgütün üst mütevelli yapılanmasında yer aldıkları öğrenildi. Örgütün dernek üzerinden yurt dışı faaliyetlerinde irtibat kurdukları üniversite görevlileri, iş adamları ile bürokratların konaklama, sempozyum, toplantı gibi faaliyetlerini yürüttüğü belirlendi.

POLSAN ÜZERİNDEN DÜŞÜK ÜCRETLE BİNAYI KİRALAMIŞLAR

Örgüt üyelerinin Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) üzerinden Konak Polisevi'ni kiraladıkları, örgütün yurt dışındaki getirdiği konukların burada konaklamasını sağladığı tespit edildi. Mali Şube tarafından yapılan detaylı araştırmada örgütün emsallerine göre çok daha düşük ücretle polis evini kiraladığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında kapatılan İzmir Üniversitesi'nin kurucusu ve Fatih Koleji'nin sahibi S.D., bir inşaat firmasının sahipleri N.U. ile R.U. kardeşlerin de bulunduğu öğrenildi. 2 işadamının ise 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yurt dışına çıktığı belirlendi.