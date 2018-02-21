Erdoğan: Yıl sonuna kadar tüm illerde doğalgaz ulaştırmayı planlıyoruz

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

BU YILIN SONUNA KADAR TÜM İLLERE DOĞALGAZ ULAŞTIRMAYI PLANLIYORUZ

Benim anam beş kat apartmanın alt katından kömürü taşırdı. Bir odada soba onun dışında başka bir şey yok. Biz bunları yaşadık. Ama şimdi doğalgazla hemen düğmeye bas dairenin tamamı ısınsın. Modern olmak bu. Lafla modern olmak yok. Bu yılın sonuna kadar tüm illere doğalgaz ulaştırmayı planlıyoruz.

ÖZAL DEVRİM YAPTI

Mobil telefonda Sayın Özal devrimi yaptı. O bir değişimdi. Mobil telefon abone sayısı 23 miyon iken 2002'de geçen yıl 78 milyon oldu. Savunma sanayiinde 2002'de yüzde 20 yerlilik oranı vardı şimdi yüzde 65'in üzerinde yerlilik oranıyla sürdürür hale geldik.

ENERJİ YATIRIMLARINI YAPARKEN DİĞER TARAFTAN DOĞAL KAYNAKLARI DA GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Kalkınmayı yalnızca iktisadi alanla sınırlamıyor sosyal ve manevi kalkınmayı da önemsiyoruz. Kalkınma yaklaşımını insan odaklı bir çerçeveye oturtmayı başardık. Hem fiziki altyapıya hem de insanımıza yatırım yaptık. Artık dünün tekstil ve tarıma dayalı sanayinin kısır döngüsünden çıkıp teknoloji yoğun sanayiye geçiş yapıyoruz. Yüksek teknolojiye dayalı üretimin sanayideki payını artıracak bir atılıma ihtiyacımız var. Enerji yatırımlarını yaparken diğer taraftan doğal kaynakları da geliştirmeye çalışıyoruz.

11 BİN DOLAR SEVİYESİNE ULAŞTIRMIŞ OLMAMIZ TARİHİ BİR BAŞARI

Kişi başı geliri 11 bin dolar seviyesine ulaştırmış olmamız tarihi bir başarıdır. Satın alma gücü paritesine göre kişi başı gelirde 2002'de AB ortalamasının yüzde 37'si iken yüzde 62'ye kadar çıktık. Refah seviyemizin üç katına ulaşmasında kalkınma yaklaşımımızın payı çok büyüktür.

CEBİMİZDEN BİR KURUŞ ÇIKMADAN YATIRIMI YAPIYORUZ

Türkiye 2002'de 17 milyarlık kamu yatırımı yapıyordu bu rakamı 2017'de 128 milyar liraya çıkardık. Kamu-özel işbirliği modeliyle 1986'an 2002'ye kadar 11,4 miyar dolar olan 67 proje uygulanabildi. 2002'den beri toplam 50,6 milyar dolar olan 158 projeyi hayata geçirdik. Çıkmış diyor ki, nerede bunun kaynağı diyor. Kaynağı ne yapacaksın. Bu kamü özel işbirliği ile yapılan yatırım. 15 yıl çalıştıracaksın sonra bize bunu vereceksin. Cebimizden bir kuruş çıkmadan bu yatırımı yaptırıyoruz. Buna kaynakların çeşitlendirilmesi denir. Ama bunu muhalefet bilmiyor. Mesele hazırda olanı bitirmek değil yeni kaynaklar bulmak suretiyle ne yapacaksın. Mesele budur. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray böyle yapıldı. Bu muhalefetin aklı bunları almaz. Almadığı için de bunların dikili ağacı yok bu ülkede. 2002'de 6100 km olan bölünmüş yol uzunluğunu 26 bin kilometreye çıkardık

2002'DE 2 MİLYAR LİRA SOSYAL HİZMET HARCAMASI YAPILIRKEN BUNU 38 MİLYAR LİRAYA ÇIKARDIK

Sağlıkta yeni bir devrimi hayata geçiriyoruz. Ülkemizde 2,15 doların altında yaşayan nüfus kalmadı. Günlük 4,3 dolar gelir seviyesinin altında yaşayan nüfusumuz yüzde 1'ler seviyesine kadar düşürdük. 2002'de 2 milyar lira sosyal hizmet harcaması yapılırken bunu 38 milyar liraya çıkardık. Bugün 2023'e beş kala daha uzun hedefleri benimseme aşamasındayız.

GENÇ NÜFUSUN YAŞLANMAMASI LAZIM ONUN İÇİN EN AZ ÜÇ DİYORUM

Dünyamız giderek daha hızlı bir değişim yaşıyor. Teknolojik ve ekonomik gelişmeler farklı coğrafyalarda siyasi dönüşümleri de hızlandırıyor. Genç ve dinamik bir nüfusumuz var. Genç nüfusun yaşlanmaması lazım onun için en az üç diyorum. Ekonominin kaynağı insandır. İnsan varsa emek var, sermaye var. İnsan yoksa bunların hiçbiri yok.

SEVİYEMİZİ GELİŞMİŞ ÜLKELER SEVİYESİNE ÇIKARMAKTA KARARLIYIZ

Doğumlara bizim çok büyük önem vermemiz lazım. Gençlerin eğitim öğretim kalitesini artırarak kalkınma seviyemizi gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmakta kararlıyız. Dün bir Cumhurbaşkanı batı bitiyor dedi. Yaşlı bir nüfus daha bir yere gidemez dedi. Bu tespit çok yerinde. Biz bu nüfusun kıymetini bilmemiz lazım. Kadınların işgücüne katılım oranını artırarak hedeflerimize adım adım ulaşacağız