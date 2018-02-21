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Sabancı yeni nesil sigortacılığı hedefliyor

Giriş Tarihi: 21.2.2018
Sabancı yeni nesil sigortacılığı hedefliyor
Yatırımlarını endüstri 4.0'ı yakalamak için hızlandıran Sabancı Grubu, sigorta işlemlerinde robotları çalıştırmaya başladı. Poliçe, raporlama gibi konularda robot yazılımları kullanan Sabancı Sigorta Grubu, 200 çalışanını da yenilikçi fikir bulma uzmanı olarak yetiştiriyor. Grup, ilk kez politik şiddet sigortasını da sunarak ihtilal, kalkışma, savaş ve iç savaş başlıklarını sigorta etmeye başladı. Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı , "2018'de Aksigorta'da yüzde 25-30 prim artışı, AvivaSA'da hayat sigortalarında sektörün üzerinde büyüme, BES fon büyüklüğünde ise liderliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz" dedi. Dinçer, 2017'de Aksigorta'nın yüzde 94 büyüyerek 137 milyon TL, AvivaSA'nın ise ise yüzde 38 büyüme ile 145 milyon TL net kâr elde ettiğini kaydetti. Dinçer, hayat ve bireysel emeklilik tarafında da satın almalarla ilgilendiklerini ekledi.
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Sabancı yeni nesil sigortacılığı hedefliyor
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