SGK'dan şüpheli emekliliğe büyük takip

Son zamanlarda özellikle emekliliği yaklaşanların bir kısmı, e-devlet'i açıp sigortalı hizmet dökümüne baktıklarında, bazı günler ve ayların yanına "Ş" kodu konulduğunu görerek şaşkınlık yaşıyorlar. Bu ifade emekli olduktan bir süre sonra karşınıza, işlemin iptal edilerek yeniden hizmet süresi talebi olarak çıkabilir.

'Şüpheli' anlamına gelen bu kod, aslında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun genelgeyle çalışanlarına daha önce duyurduğu yeni denetim uygulamasının sonucu. Sigortalılar hakkında gerçek dışı olarak hizmet süresi bildirme ve birleştirme yapılmaması için SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Programında, "sahte işyeri", "kontrollü işyeri" ve "şüpheli işyeri"nden bildirilen hizmetlerin turuncu renk ile gösterimi sağlanmaya başlanmıştı.



Özelikle hizmet süresi eksik olanları hedefleyen sahte işyerlerini ortaya çıkarmak ve ayıklamak için başlayan bu uygulama, 15 Temmuz sonrası incelemeye alınan şirketlerde çalışmış olanları da kapsayacak şekilde genişletilmiş durumda. Hizmet süreleriyle ilgili bu ifadeler yer aldığında müfettiş denetimlerinin sonucu bekleniyor. Habertürk'ün haberine göre şirketin sahte olmadığı, hizmetin gerçek olduğu ortaya çıkarsa geçerli kabul ediliyor.

GÜNDE SINIRDAYSANIZ AYLIK KESİLEBİLİR

Şirket hakkında inceleme sonuçlanıncaya kadar 'Ş' koduyla ilgili çalışma süreleri cetvelde görünmeye devam ediyor. İncelemenin ne kadar süreceğine ilişkin bir sınır yok. Böyle bir şirkette çalışan sigortalı emeklilik başvurusunda bulunabilir. Emekli aylığı da bağlanabilir. Ancak, o şirketteki hizmetleri sahte olursa veya şirketin kendisi sahte çıkarsa oradaki hizmeti iptal olur. Bu durumda prim süresi, emeklilik için gerekli asgari sürenin altına düşerse emekli aylığı kesiliyor. Örneğin böyle bir kişi 6 bin gün primle emekli oldu. Emekli olmak için 5750 prim günü koşulu aranıyor. O işyerindeki 360 günlük primi iptal edilirse prim günü 5750'nin altına düşeceği için emekli aylığı kesilecek. Yeniden aylık bağlanabilmesi için eksik prim gününü tamamlaması istenecek.





FİİLEN ÇALIŞMAYAN İŞÇİYİ BİLDİRMEYİN

Şüpheli İşyeri kodu konulan işyerleri hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu, kodun konulmasından sonra 10 gün içerisinde denetim başlatılıyor. Şüpheli işyeri veya kontrollü işyeri kodları, 1 ay içerisinde dikkat çekecek şekilde sürekli ek ve iptal bildirge veren, borcunu ödemeyen ya da daha önce sahte işyerlerinden bildirilmiş sigortalıları yeniden bildiren işyerine konuluyor. Bu nedenle işyerlerinin sahte sigortalı bildirmemesi ya da işyerinde gerçekten çalışmayanları bildirmemesi önem taşıyor.

EMEKLİ SAYISI 2017'DE 12 MİLYONA YAKLAŞTI

Son açıklanan veri olan 2017 yılının ilk altı ayında 232 bin 100'ü yaşlılık, 6 bin 424'ü malullük/vazife malullüğü olmak üzere toplam 238 bin 524 kişiye emekli aylığı bağlandı. Yaşlılık aylığı bağlananlardan 165 bin 689'u SSK, 21 bin 6'sı Bağ-Kur, 45 bin 405'i ise Emekli Sandığı (devlet memurları) statüsü ile emekli oldu. Böylece Haziran 2017 itibarıyla SGK'dan gelir ve aylık bağlananların sayısı 11 milyon 971 bine ulaştı.