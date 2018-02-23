Rüzgâr enerjisinde denize dev yatırım

Rüzgârda dünyanın en iyi fiyatlı ihalelerini yapan Türkiye
, şimdi de rüzgâr enerji
si alanında 'off shore-denizin üstünde' dev ihalelere hazırlanıyor. Sabah gazetesi, a Haber, Takvim, Yeni Asır ve Para dergisi tarafından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlenen "1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu: Fırsat Yılı 2018" konferansında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
, dünyanın en büyük off-shore ihalesine çıkılacağının müjdesini verdi. Gelecek 10 yılda güneş ve rüzgârda 10'ar bin megavatlık yatırım yapılacağını anımsatan Albayrak, "2017 iki YEKA
ihalesi ile dünyada ses getirdiğimiz bir yıl oldu. Rüzgârda dünyanın en büyük oyuncularının rekabetiyle fiyatlama noktasında rekor kırdık. Bu yeterli değil. Güneş ve rüzgârda 1.000'er megavatlık yeni YEKA ihaleleri için çalışmalara başladık. Rüzgârda dünyanın en büyük off-shore projesini hazırlıyoruz. İnşallah bu yıl 1.000'er MW'lık rüzgâr enerjisi ihaleleriyle dünyanın en büyük off-shore projesini hazırlıyoruz. Ölçümler yapıldı ve verimliliği en yüksek ihalelerin hazırlanmasını bekliyoruz" dedi. BORDA MUCİZE ÜRÜNLER GELİYOR
Bor madeninde de bu yıl itibarıyla önemli hamleler yapacaklarını söyleyen Bakan Albayrak
, "Bu konuda dünyada yetkin ve önemli kurumlarda çalışmış uzmanlardan ekip kurduk. Bu yıl borun katma değerli ve stratejik ürüne dönüştürülmesi kapsamında önemli 2-3 tesisin temel atma süreciyle ilgili açıklamaları yapacağız. Yerli ve milli kamu savunma sanayisi şirketimizle birlikte işbirliği ve ortak şekilde, dünyada ses getirecek adımlar atacağız. Savunma sanayisinde stratejik ürünler olacak" diye konuştu.
Borda kilosu 500 dolardan 10 bin -30 bin dolarlar seviyesinde stratejik ürünler geliştireceklerini belirten Albayrak, şu bilgileri verdi: "Eti Maden geçen yıl 2.2 milyon ton ihracat
ıyla rekor kırdı. İhracatı 880 milyon dolara kadar çıktı. Bu alanda faaliyet gösteren bir şirketimizle joint venture olarak bunu yapacağız." PİL DEPOLAMASINA DÜZENLEME
Bu yıl yapılacak yeni YEKA ihaleleri için çalışmaların başladığını aktaran Bakan Albayrak, "Güneş YEKA'sına pil depolamasıyla ilgili düzenlemeyi de eklemeyi düşünüyoruz. Yine sıcak bir yaz olacak, bu yaz bitmeden iki ihaleyi de gerçekleştirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.
Berat Albayrak, Türkiye'de bu yıl petrol ve doğalgaz aramalarına yönelik sondaj faaliyetlerine başlanacağını belirterek, "2020'li yıllarda hem karada hem de denizde daha farklı bir süreç yaşanacak. Bulursak ilk ben açıklayacağım, bu nasip işi" dedi.
Soldan sağa: Kalyon Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve ELDER Başkanı Serhat Çeçen. TARİHİ KURTULUŞ SAVAŞI SÜRECİNDEYİZ
Ortadoğu üzerinde çok ciddi kırılmaların olacağı bir döneme şahitlik ettiğimizi söyleyen Albayrak, "ABD'li dostlarıma 'Teksas'ın sınır bölgesi Meksika tarafında, kilisede pazar günü ibadet eden Hristiyan vatandaşlara füze gelse, kilise masum insanların başına yıkılsa siz ne hissederdiniz? Daha da ötesi saldırıyı gerçekleştiren terör grubunun füzeleri stratejik müttefik olarak bildiğiniz ülkelerden temin ettiğini duyduğunuzda ne söylerdiniz dedim" diye konuştu. Düne kadar bölge siyasetinde bir senaryonun masaya konulup uygulandığını hatırlatan Albayrak, "Son birkaç yılda Türkiye'nin özellikle 15 Temmuz'dan sonra yaşadığı döneme 'Tarihi Kurtuluş Savaşı Süreci' diyorum. Bu süreçten sonra bölgede farklı senaryolar gündemde ve bu çoklu senaryolar için çoklu oyuncuların müdahil olduğu günlerden geçiyoruz." TEK TARAFLI SONDAJA İZİN VERMEYİZ Doğu Akdeniz
'de etkin siyaset ve Güneydoğu'daki enerji fırsatlarının terör tehdidinden temizlenmesi bağlamında önemli adımlar atıldığını söyleyen Albayrak, şunları anlattı: "Hidrokarbon rezervlerinin 3'te 2'sinin bulunduğu bir coğrafyadayız. Sınır hatlarında mayınların temizlenmesiyle sondajda, bir de bakmışsınız ki çok enteresan gelişmeler olmuş. Doğu Akdeniz çok önemli, Türkiye'nin son 15 yıldır yaptığı Kuzey Kıbrıs özelinde, yapıcı bir siyasetle Güney Kıbrıs
'ın AB'ye alınması süreci ile oldu bittiye dayalı. Tek taraflı siyaset kara sularında da aldı başını gitti. Türkiye, daha etkili bir ülke. Geçtiğimiz hafta yaşanan süreçte Türkiye tavrını masaya koymuştur. Akıllıca bir çözüm üretilmediği sürece etkili olmak zorundayız. Tek taraflı sondaj yapılırsa Türkiye olarak buna izin vermeyiz." MALİYETLERİ DENGELİ ŞEKİLDE YÖNETMEYE ÇALIŞIYORUZ
Elektrik ve doğalgaz maliyetlerini dengeli bir şekilde yönetmeye çalıştıklarını belirten Bakan Albayrak, "Bu maliyetleri enflasyona baskı oluşturmayacak şekilde çeyreklik düzenlemelerle, küçük küçük artış ve azalışlarla yönetmeyi öngördük" dedi. Elektrikte Türkiye'nin yerli payı noktasında son 44 yılın en kurak yılını geçirdiğini belirten Berat Albayrak, şöyle devam etti: "2018'e de öyle girdik. Maalesef tarihin en düşük hidroelektrik santraline dayalı üretimini yapıyoruz."
ERKEN SEÇİM OLUŞTURACAK BİR DURUM YOK
SABAH gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve aHaber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in yönettiği forumda konuşan Bakan Albayrak, Türkiye'de erken seçim
olup olmayacağı yönündeki bir soru üzerine, "Şu anda Türkiye seçim takvimine odaklandı ve görünürde bir erken seçim bulunmuyor. Erken seçim oluşturacak bir durum da yok" diye konuştu. ?TANAP İKİNCİ YARIDA FAALİYETE GEÇECEK
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) resmi açılışının haziran-temmuz aylarında gerçekleştirileceğini belirten Enerji Bakanı Albayrak, "Ocak ayı itibarıyla TANAP borularından gaz geçişlerinin testi başladı. Açılışın ardından yılın ikinci yarısında TANAP üzerinden gaz dağıtımına geçilecek.Türkiye güzergâh çeşitliliği ile rakipsiz bir pazar. Bu, Türkiye'nin liderdiğinde takdir edilen önemli bir proje" değerlendirmesini yaptı. Barış ERGİN-Engin TUNÇ-Atilla HAMZAOĞLU