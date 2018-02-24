Turizmde 2050’nin planları yapılmalı

Türkiye turizminin çatı örgütü Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) yarın yeni başkanını seçiyor. Turizm sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralayacak olan seçimin sonuçları heyecanla beklenirken, başkan adayı Firuz Bağlıkaya
ile buluştuk. "Turizm sektöründe 2050'nin planlarını yapmalıyız" diyen Bağlıkaya, alternatif turizme odaklanılması, klasik tanıtım ve pazarlama yöntemlerinin yerine daha teknoloji odaklı olunması gerektiğine dikkat çekti. Turizm gelirlerimizi yükseltmek için neler yapılmalı?
Ana pazarımız olan ve yüksek harcama yapan Avrupa'nın pazar payını yükseltmemiz gerek. Avrupa pazarındaki toparlanma tüm sektörü mutlu ediyor. Seyahatlerinde yüksek harcama yapan Japonya, Kanada, Çin, ABD, Hindistan, Avustralya gibi ülkelerde de tanıtım ve pazarlama etkinliklerinin artırılması önemli. Bunun yanında, lokomotif görevi yapan deniz, kum, güneş turizmine verdiğimiz önemi korumalı ve büyümesi yönünde çalışmalı, diğer taraftan harcama düzeyi yüksek kültür, golf, gastronomi, yatçılık, spor turizmi, sağlık ve kongre turizmine de daha fazla ağırlık vermeliyiz. TÜBİTAK İLE İŞBİRLİĞİ Peki alternatif turizm için nasıl bir planlama yapılmalı?
Hızla değişen rekabetçi dünyada, her gün değişen teknolojik uygulamalar hayatımıza giriyor. Klasik tanıtım ve pazarlama dönemi kapanmıştır. Artık, turizm sektöründe bugünün, yarının değil, 2050 yılının planlarını yapmalıyız. Büyük veri, nesnelerin interneti ve yapay zekâ alanındaki gelişmeleri süratle takip etmeli ve ortak bir yapı içerisinde bu gelişmelere uyum sağlamalıyız. Yeni nesli iyi tanımalı, bir taraftan da yaşlanan dünya nüfusuna uygun tatil imkanları yaratmalıyız. Sektör, tek çatı altında toplanarak ortak akılla yönetilen bir yapıya kavuşmalıdır. Bir an önce dünya teknoloji devleriyle ve ülkemizde de TÜBİTAK
ve üniversitelerin teknokentleriyle birlikte teknoloji alanında yatırımlar yapmalıyız. Herkesin dijital dünyada bir iz bıraktığı düşünülürse, kişiye özel tatil programları ve pazarlama teknikleri geliştirmek mümkün. Yakın gelecek, teknolojiyi iyi kullanan, değişim ve eğilimleri iyi takip eden ve fark yaratanların kontrolünde olacak. Biz de bugünden burada yerimizi almalıyız. Otomotiv ve hazır giyimi geride bıraktı "2017'de
turizmden 26 milyar dolar gelir elde ettik. Çok iyi bir yıl olarak değerlendirdiğimiz 2015'te turizm gelirlerimiz 31.5 milyar dolardı. 2018'de bu rakamı geçeğimize inanıyorum" diyen Bağlıkaya şöyle devam etti: "Türkiye'nin 2017'nin ihracat şampiyonu otomotiv sektörü ihracatından elde ettiği gelir 28.5 milyar dolar. Dış ticaret dengesine net katkısı ithalat nedeniyle 2 milyar dolar civarında. İkinci sırada 17 milyar dolar ile hazır giyim geliyor. Bu sektörün de net katkısı 15 milyar dolar." 2023'te 70 milyona ulaşırız
2023 hedefleri konusunda neler düşüyorsunuz? Zor geçen iki yılın ardından bu rakamları yakalamamız mümkün mü? Evet, Sayın Bakanımız bu rakamların hayal olmadığını açıkladı. Biz de özel sektör olarak 2023 sonunda bu hedefin daha da üzerine çıkacağımıza inanıyoruz. Bu rakamlara erişmek mümkün. 2017'de dünya turizmi yüzde 7, Avrupa yüzde 8 büyüdü. Avrupa'ya gelen turist sayısı 670 milyona ulaştı. Yılda ortalama yüzde 4 büyüme ile 2023 sonunda bu rakamın ortalama yüzde 4 büyüme ile 850 milyona ulaşacağı öngörülüyor. Bizim de içinde olduğumuz Güney Avrupa ve Akdeniz Çanağı ülkeleri yüzde 13 büyüdü. Bu bölge dünya turizm hareketlerinden şu anda 260 milyonluk bir pay alıyor. 2023 sonunda da yaklaşık 450 milyon turist geleceğini öngörüyoruz. Bu bölgede pazar payımız aynı kalsa bile mevcut payımızı yüzde 12'den 15'e çıkarma durumunda neredeyse 70 milyona ulaşabiliyoruz. Türkiye'nin potansiyeli ve gücü, yükselen ekonomimiz, kamu özel sektör işbirliği ve vizyonu ile bu rakamlara ulaşabileceğimize inanıyorum.