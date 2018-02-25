TÜRSAB’da değişim rüzgârı

Türkiye turizminin çatı örgütü olan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin (TÜRSAB) 3 ay ertelenen 23'üncü Olağan Genel Kurulu dün başladı. Lütfü Kırdar Kongre Salonu'nda gerçekleşen genel kurulda bugün 4 aday başkanlık için yarışacak. 4 bin delegenin oy kullanacağı genel kurula dün değişim rüzgârı damga vurdu. Seçimde "Güçlü TÜRSAB" Grubu'nun lideri Hasan Erdem, "Bize Değişim Gerek" Platformu lideri Firuz Bağlıkaya'yla birlikte hareket edecek. "TÜRSAB Hepimizin Platformu" Başkanı Emin Çakmak ile eski başkan Başaran Ulusoy'un aday gösterdiği Çetin Gürcün de diğer adaylar arasında yer alıyor.

BAĞLIKAYA ÖNDE

?Dün genel kurulda mevcut yönetimin faaliyet raporları oylandı. Başaran Ulusoy yönetiminin gelir-gider tablosu ve bilançosu reddedildi. Yönetim ve denetim kurullarının ibrasının ise açık değil gizli oyla yapılmasına karar verildi. Oylamalar, Bağlıkaya'yı destekleyenlerin ezici oy çokluğu ile tamamlandı. Firuz Bağlıkaya'nın konuşmasını çok kez coşkulu alkışlarla kesen üyeler, yarışı Bağlıkaya'nın önde götürdüğü mesajını verdi.

KÜÇÜK ACENTEYE KGF

Genel kurulda konuşma yapan Firuz Bağlıkaya, yönetimi devraldıklarında gerekli yasal düzenlemeliri yaparak yeni seyahat acentesinin kuruluşunu zorlaştıracaklarını söyledi. Acente belgesinin devrine imkân vereceklerini aktaran Bağlıkaya, "Kaçak faaliyet gösteren seyahat acenteleriyle etkin mücadele vereceğiz" dedi. Küçük ve Orta Ölçekli Seyahat Acenteleri'nin teminatsız KGF destekli kredi almalarını sağlayacaklarını aktaran Bağlıkaya, "Acentelerin hak ve menfaatlerini koruyacağız. Projelerin hepsini birer birer gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu. Hasan Erdem de, tabanın birlik ve beraberlik içinde olduğunu belirterek, "Keşke 18 yıl bizlerin oyunu almış kişiler insan ayrımı yapmaksızın seçime gidebilseydi. Biz kötüyü değil, iyiyi örnek alıyoruz. Artık iş yapma zamanı, sezon başlıyor" dedi.

SEKTÖR DAĞINIK BİR YAPIDA

Emin Çakmak ise seçim yarışı boyunca 81 il, 89 ilçe gezdiklerini belirtti. Çakmak, sektörün dağınık bir yapı içinde bulunduğunu, göreve geldiklerinde bir çatı örgütünün kurulması için çalışacaklarını kaydetti. Çetin Gürcün de, "Tecrübe ve istikrarla yola çıkıyoruz. Aramızda mevcut yönetimden 4-5 arkadaş var. Yeni takviyelerle taze kan kattık. Ekibin hem kaptanlığını, hem ağabeyliğini yapacağım. Ulusoy'dan edindiğimiz bilgi ve tecrübeyle TÜRSAB'ı ileriye götüreceğiz" diye konuştu.

TÜRSAB'I BAŞA GEÇİRECEĞİZ

Bağlıkaya , "Bu göreve talibim çünkü artık derinleşen sorunlarımızı çözmek ve önümüzü tıkayan engelleri kaldırmak istiyorum. Genel kurulumuzu haksız ve hukuksuz bir şekilde erteleyerek TÜRSAB'ın itibarını ayaklar altına alan bu yönetimi kınıyorum. Kimsenin şüphesi olmasın TÜRSAB'ın üzerine düşürülen bu gölge yarın vereceğiniz oylarla ortadan kaldırılacaktır. Aidatların düşürülmesi ve birikmiş borçların yapılandırılması için yasal düzenlemeler yapacağız. Davamız TÜRSAB'ın başına geçmek değil, TÜRSAB'ı başa geçirmektir" dedi. Küçük acenteleri yok edeceği yönündeki iddialara da cevap veren Bağlıkaya, "Sizi desteklerken iyiydi de bizi destekleyince mi iki buçuk tur operatörü?Aklınız ve vicdanınızla kullanacağız oyların değişimi getireceğine inanıyorum. Zaman artık değişim zamanıdır" diye konuştu.