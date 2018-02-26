Kanal İstanbul’u dünya yakından izliyor

Başta Kanal İstanbul olmak üzere mega projelerle büyümesini sürdüren Türkiye geleceğe emin adımlarla ilerlerken ülkemizdeki projeler, sadece yerelde değil tüm dünya tarafından da yakından takip ediliyor. Sadece İstanbul'a değil ülke ekonomisine de çok büyük faydası olacak mega bir proje olan Kanal İstanbul güzergâhında, Emlak Konut'un 33 projesi yer alırken yine bölge üzerinde çok önemli arsa portföyümüz bulunuyor. Türkiye'nin son on beş yılda gerek ekonomik gerekse istikrarlı büyüme anlamında sağladığı başarılar göz kamaştırmaktadır. Dünya Bankası 2015 Global Kamu Özel Sektör İşbirliği Raporu'na göre Türkiye, toplam 44.7 milyar dolarlık 7 projeyle dünya genelindeki kamu-özel sektör iş birliği yatırımlarının yüzde 40'ını tek başına gerçekleştirerek, küresel mega projeler sıralamasında lider olmuştur. Diğer yandan dünyanın en kalabalık kentlerinden biri olan İstanbul nüfusuyla 145 ülkeyi geride bırakırken yine nüfus bakımından yaklaşık olarak Londra'nın 1.7 Berlin'in 4 Paris'in de 6.5 katı büyüklüktedir. Bu nedenle mega projelerin ağırlıklı olarak hayata geçirildiği merkez bir dünya şehri olan İstanbul'dur. Başta Kanal İstanbul olmak üzere mega projelerle tüm dünya tarafından ilgiyle izlenen ülkemiz geleceğe emin adımlarla ilerlerken bu proje Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi olan Emlak Konut GYO 65 yıllık tecrübesiyle daha güçlü Türkiye için çalışmaya ve üretmeye devam ediyor.



Türkiye'nin geleceği için stratejik öneme sahip

Kanal İstanbul'un Türkiye için stratejik önemde olduğunu söyleyen Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, "Emlak Konut'un Kanal İstanbul güzergahı üzerindeki yatırımları hakkında da bilgiler verdi. Murat Kurum, Türkiye'yi çok daha başka bir konuma getirecek mega projelerin en önemlilerinin başında gelen Kanal İstanbul güzergahının açıklanmasıyla birlikte sadece Türkiye'de değil dünya genelinde de ilgi uyandırmayı başardı. Kanal İstanbul'un yerli ve milli gelir kaynağı olmasının yanı sıra başta deniz taşımacılığı ve ticareti olmak üzere, 3. Havalimanı'nın yarattığı etkiyle de birleştiğinde doğacak sinerji Türkiye ekonomisini üzerinde oldukça büyük bir katma değer oluşturacaktır. Hem yapım faaliyetleri hem de hayata geçtikten sonra sunacağı iş olanakları ile istihdama olumlu katkı verecektir. Tüm bunlar bir arada değerlendirildiğinde Kanal İstanbul Türkiye için son derece önemli bir konumda olmakla birlikte aynı zamanda ülkemiz için stratejik bir sürecin de yönetimi adına çok değerlidir.



Ülke ekonomisine faydası çok

Kurum, şöyle devam etti: "Kanal İstanbul gibi mega projelerin etkileşim alanında bulunan gayrimenkullerin ve gayrimenkul projelerinde de değer artışlarının yaşanması kaçınılmazdır. Başta Kanal İstanbul olmak üzere mega projelerle büyümesini sürdüren Türkiye, geleceğe emin adımlarla ilerlerken ülkemizdeki projeler sadece yerelde değil tüm dünya tarafından da yakından takip ediliyor. Sadece İstanbul'a değil ülke ekonomisine de çok büyük faydası olacak mega bir proje olan Kanal İstanbul güzergâhında, Emlak Konut'un 33 projesi yer alırken yine bölge üzerinde çok önemli arsa portföyümüzle birlikte yatırımlarımıza devam edeceğiz."

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