Tahincioğlu’ndan bölgeye dev yatırım

Kanal İstanbul
'un güzergâhının açıklanmasıyla her geçen gün prim yapan Başakşehir'de Tahincioğlu'nun konut ve ofis projeleri yükselmeye devam ediyor. Emlak Konut
güvencesiyle Tahincioğlu tarafından inşa edilen Nidapark Kayaşehir'de konut olarak tasarlanan Yakut, Zümrüt, Elmas olarak 3 farklı bölüm ve 843 dairesi bulunuyor. Projenin yanında inşa edilen sağlık kent ve yakınında yer alan üçüncü havaalanı, bölgede önemli bir ofis ihtiyacı doğuruyor. Projede yer alan ve 26 kattan oluşan Nidakule Kayaşehir ise bölgenin A+ ofis ihtiyacını karşılayacak. 7 bloktan oluşan Nidapark Kayaşehir Yakut'ta 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 470 daire yer alıyor. Nidapark Kayaşehir Zümrüt, 2+1 ve 3+1 olmak üzere 319 daire 3 konut bloğunda yer alıyor. Nidapark Kayaşehir Elmas ise diğer bölümlere göre daha az katlı üç blokta 4+1 ve 5+1 olmak üzere 54 daireden oluşuyor. 3'üncü Palladium geliyor
Tahincioğlu'nun başarılı AVM projesi olan Palladium, Emlak Konut güvencesiyle Başakşehir'de de faaliyet gösterecek. Tahincioğlu'nun 3. Alışveriş Merkezi yatırımı olan Palladium AVM Kayaşehir, Kayaşehir'in ilk A+ ofis projesi olacak. Bölgenin yatırım gücünü artırarak olan AVM, dünyaca ünlü restoranları, mağazaları, eğlence alanları ve market fonksiyonlarını içeren bölümleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak. 84 ay sıfır faiz imkânı
Emlak Konut GYO desteğiyle başlatılan "84 ay sıfır faiz kampanyası" doğrultusunda peşinata göre vade sayısı artıyor. Buna göre yüzde 10 peşinata 48 ay sıfır faiz, yüzde 15 peşinata 60 ay sıfır faiz, yüzde 20 peşinata 72 ay sıfır faiz, yüzde 25 peşinata 84 ay sıfır faiz ve yüzde 25 peşinata 120 ay 0.50 faiz oranıyla vadelendirme imkânları bulunuyor. 84 ay sıfır faiz kampanyası dışında, Nidapark Kayaşehir projesinde yüzde 10 peşin, yüzde 15 ara ödeme (1 yıl sonra), yüzde 15 ara ödeme (2 yıl sonra), kalan yüzde 60 için, 60 ay vade farksız ödeme gibi seçenekler bulunuyor.