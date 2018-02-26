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Tahincioğlu’ndan bölgeye dev yatırım Tahincioğlu’nun konut ve ofis projeleri Başakşehir’de yükselmeye devam ediyor. Nidapark Kayaşehir’de konut olarak tasarlanan 3 farklı bölüm ve 843 daire bulunuyor

Giriş Tarihi: 26.2.2018