MIPIM 2018’de şehirler şov yapacak

Dünyanın en önemli gayrimenkul fuar
larından MIPIM 2018, 13-16 Mart'ta Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenecek. Türkiye temsilciliği Alkaş tarafından yapılan fuara, Türkiye'nin bu yıl 1.600 metrekarede 250 kuruluş ve 700'e yakın katılımcıyla çıkarma yapması planlanıyor. SABAH gazetesi ve Daily Sabah'ın sponsor olduğu MIPIM 2018'e 5.000 yatırımcı, 4.500 geliştirici, 5.400 portföy yönetiminin yanı sıra hizmet sektöründen 3.600 şirket, 1.800 mimarlık şirketi ve 500 yerel yönetim katılıyor. Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer
, MIPIM 2018'e Türkiye'ye uluslararası kulvarda yıldızlarını yükseltmeye kararlı olan şehir, ilçe, şirket ve mesleki sivil toplum kuruluşların katılım sağladığını söyledi. SİVAS DA KATILIYOR
MIPIM 2018'de 500'e yakın şehrin temsil edileceğini belirten Aközer, Balıkesir
, Gaziantep, Hatay, Sivas
, İstanbul
ve Beyoğlu'nun projeleriyle ilgi odağı olacağına işaret etti. Aközer, şöyle devam etti: "MIPIM 2018'in ana teması, 'Dünya Şehircilik Haritası Değişiyor' oldu. Bu doğrultuda pek çok oturum düzenlenecek. Ve fuara katılan 500 yerel yönetimin önemli bir kısmı, bu ana temanın belirlediği şekilde aslında dünyayı yöneten şehirlerden biri olmak için bu fuarda yer alacak." DÖNÜŞÜM ANLATILACAK
MIPIM 2018'de geçen yıllara ek olarak fuarın datasından hedeflenen firmalarla birebir görüşmeler yapılacağını belirten Yonca Aközer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile birlikte büyük yatırımcı firmalarla toplantı düzenleyeceklerini kaydetti. Aközer, "Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki bu sene de açılış konuşmasını yapacak. 'Bekle ve gör' diyen uluslararası yatırımcıya bulunduğumuz coğrafyadaki fırsatları, kentsel dönüşüm knowhow'ımızı aktaracağız" dedi. 400 KONUŞMACI YER ALACAK
MIPIM 2018'de birçok konferans düzenleneceğini aktaran Aközer, şöyle devam etti: "100'ü aşkın konferans gerçekleştirilecek. Alanında dünya otoritesi olarak kabul gören 400 konuşmacı yer alacak. Bu isimler arasında Dünya Şehircilik Çalışmaları Birleşmiş Milletler İnsani Yerleşim Hareketi koordinatörlerinden Dr. Christine Auclair. Bright Yönetim Kurulu Başkanı Abdel Bounane, Gecina CEO'su Meka Brunel, Union Investment Real Estate Asya Pasifik Yatırım Yönetimi Başkanı Eric Cheah gibi otoriteler var." KİMLER KATILIYOR?
MIPIM 2018'e katılım sağlayan şirketler arasında, Boytorun Mimarlık, Çelen Gayrimenkul Değerleme, Elemeği Project Solutions, Esas Gayrimenkul, GAD Architecture & Gökhan Avcıoğlu, İki Design Group, Lal Gayrimenkul Değerleme, ProPlan Proje Yönetimi, Sabri Paşayiğit Mimarlık ve TSKB Gayrimenkul Değerleme, AND Gayrimenkul, Aremas, Artaş (Tema İstanbul), BEMES, Coldwell Banker, Çelen Grubu, Eczacıbaşı, Emre Arolat, Ferko, Fiba, Halk GYO, İstanbul Airport City, Kuzu, Muum Mimarlık, Otis, Oyak, Rönesans, Sanko, Tabanlıoğlu Mimarlık, Tahincioğlu, Tekfen Gayrimenkul, Teknik Yapı ve Turkcell bulunuyor. İSKENDERUN MARİNASI TANITIMA ÇIKACAK
Yonca Aközer, fuarda sergilenecek projeler hakkında şu bilgileri verdi: "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çayderesi rekreasyon alanı, Çamlıktepesi rekreasyon alanı, Ayvalık Körfezi Cunda Köprüsü ve Balıkesir Toplu Konutları gibi güçlü projeleriyle fuarda yine yerini alacak. Büyük bir dönüşüm hareketinin yaşandığı ve bu projelerle geleceğin adeta yeniden biçimlendiği Gaziantep'in sergileyeceği projelerden biri de İstasyon. Proje, 505 bin metrekareyi aşkın bir alanda planlanıyor. Daha da önemlisi bu alanın, sadece konut anlamındaki bir dönüşümü konu almaması tam anlamıyla turistik ve ticari bir proje olarak planlanıyor olması. Expo'yu ikinci kez Türkiye'ye getirmek için hazırlıklarını hızla sürdüren Hatay ise bu yönde toplam maliyeti 750 milyon TL olan projeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ama bir bu kadar önemlisi yatırım maliyeti 200 milyon TL'yi bulacak İskenderun Marinası ile turizm yönünde çok ciddi bir projeyi harekete geçirecek olması. Dörtyol Yaşam Alanı ve Tarihi Doku Sağlıklaştırma projeleri de MIPIM sırasında sergilenecek."