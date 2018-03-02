KOBİ’lere üst sınır müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım
, KOBİ
'lerin tanımının düzenleneceğini belirterek, hasılat ve ciroda üst sınırın artırılacağı müjdesini verdi. Mevcut uygulamaya göre cirosu 40 milyon TL'yi geçmeyen ve en az 250 çalışanı olan KOBİ sayılıyor. Yeni mevzuatla net satış hasılatı veya cirosu 125 milyon TL'nin altında olan ve yıllık çalışanı 250'yi geçmeyen işletmeler de KOBİ olarak tanımlanacak. KOSGEB'in düzenlediği 5'inci KOBİ Girişimcilik Ödülleri törenine katılan Yıldırım, şunları söyledi: 14 MİLYONDAN 5 MİLYARA:
2002'ye kadar 14.5 milyon lira KOBİ'lere verilen destek miktarı 2018'e geldiğimizde toplam 5 milyar 300 milyona çıktı. Türkiye gelişirken KOBİ tanımı aynı kaldı. Bu da şirketlerimizin işini zorlaştırıyor. Artık tanım değişiyor. Destekte 40 milyon lira olan üst sınırı 125 milyona çıkarıyoruz. ÖZELİMİZLE ÖVÜNÜYORUZ:
Türkiye'nin kalkınması özel sektörün gücüyle oluyor. Devlet 1 birim yatırım yapıyorsa özel sektör 9 birim yapıyor. Bu yıl kamu 128 milyarlık yatırım yaptı, özel sektörünkü 900 milyarın üzerinde. Övüneceğimiz bir özel sektörümüz var. O nedenle kolay kolay küresel, bölgesel krizlerden etkilenmiyoruz. GÜVENİ İFADE EDİYOR:
2018 için Satın Alma Yöneticileri Endeksi ocakta yüzde 55.7, şubatta yüzde 55.6. 2011'den beri en yüksek değer. Bu ekonomiye ve geleceğe güveni ifade ediyor. 1 AYDA YÜZDE 61 ARTTI:
Sanayimiz müthiş şekilde yatırıma ve üretime devam ediyor. Kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 61 arttı. Felaket senaryoları anlatanları buradan ikaz ediyorum. İnsanlar paralarını savurmak için değil imal etmek için, ihraç etmek ve para kazanmak için şirket kurar. TESADÜFİ BÜYÜME OLMAZ:
2017'de yüzde 7'nin üzerinde büyüme. Tesadüfi diyorlar. Nerede tesadüfi büyüme var. 2009'dan beri gelişmiş ülkeler yarım puan büyümek için 8 takla atıyorlar. İSTİHDAMDA KOBİ ÖNDE:
29 milyon çalışanın yarıdan fazlasını KOBİ istihdam ediyor. Anlı şanlı şirketlerin payı yüzde 1'i geçmez. Türkiye'yi KOBİ ayakta tutuyor. İL VE İLÇELERE 5 ALAN:
KOSGEB bu dönemde daha fazla sahada olacak. Her il ve ilçede 5 alan tespit edecek. Destek ve yatırımlarımızı ona göre kanalize edeceğiz. KREDİ ÇEKME HATIRASINI ANLATTI
Yıldırım, okulu bitirince bir arkadaşıyla gemilere petrol satan küçük bir tanker için kredi çekmeye çalıştıklarını söyledi. Görüştükleri bankanın başında da merhum Kemal Unakıtan'ın olduğunu söyleyen Yıldırım, "Altından su ve hava geçen şeylere destek vermiyoruz" dedi. Umutlarımız kırıldı. 'Bina, ev ve tarlanız varsa getirin' dedi. Kredi işlerinin nasıl zor olduğunu o gün gördük" dedi. ŞEHİT EŞİNE ÖZEL ÖDÜL
Yıldırım,
ödüle layık görülen firmalara ödüllerini verildi. Jüri özel ödülü 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde şehit olan Özgür Gençer ile gazi olan kardeşi Şenol Gençer'in şirketine verildi. Ödülü şehit Gençer'in eşi Esra Gençer aldı.