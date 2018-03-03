Yarım milyar euroluk imza

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde yarım milyar euroluk anlaşmalar imzalandı. Kolin İnşaat, Senegal Karayolları Genel Müdürlüğü ile yol yapımı için yaklaşık 400 milyon euroluk anlaşmaya imza atarken, Alper Ziraat Aletleri, Senegal Ulusal Ticaret ve Sanayi Birliği ile 60 milyon euroluk bir anlaşmaya vardı. Force Grups da Dakar Metro Projesi'nde gar yapımı için 14 milyon euroluk anlaşmaya imza attı. Böylece Senegal ziyaretinde imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 474 milyon euro oldu.

CUMHURBAŞKANI DESTEK OLUYOR

Kolin İnşaat CEO'su Devrim Koloğlu, ilk olarak Uganda'da 100 kilometre yol yaparak Afrika'ya açıldıklarını, son bir yılda Senegal pazarıyla ilgilendiklerini belirtti. Afrika'da yerel paydaşların çok önemli olduğunu vurgulayan Koloğlu, "Eğer yerel bağlantılarınız güçlü ise problemleri kolayca aşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bize Afrika'da büyük destek ve moral veriyor. Önümüzdeki engelleri aşmamıza yardımcı oluyor" dedi. Alper Ziraat Aletleri Genel Müdürü Serkan Aktaş da imzaladıkları anlaşmanın 14 kentte tarım makinelerinin montaj hatlarının kurulması ve tarım makine depolarının oluşturulmasını kapsadığını aktardı. Senegal'i Batı Afrika'da merkez olarak gördüklerini belirten Aktaş, "Afrika'da 30'dan fazla ülkede faaliyette bulunuyoruz" dedi.

MODERN TÜRK TARIMINI GETİRİYORUZ

Türkiye'deki modern tarım tekniklerini Afrika ülkelerine getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Alper Ziraat Aletleri Genel Müdürü Serkan Aktaş, şöyle devam etti: "Gelecek 5 yıl içinde Nijerya'da, Fildişi Sahili ve Gana'da tarımı makinelerle modernleştirmek istiyoruz. Amacımız buradaki ülkelerin ve insanların tarımda kendi kendine yetmesini sağlamak. Örneğin Batı Afrika'da pirinç ithalatı için ödenen yıllık miktar yaklaşık 30 milyar dolar. Burada pirinç üretimi mümkünken, bu kadar büyük bir kaynak kıta dışına çıkıyor."

TÜRKLERE KAPILARI AÇTILAR

Force Grups Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Uygun, Senegal'de yatırımlarını artıracaklarını belirterek, "Hedefimiz burada daha yüksek hacimli projelere katılmak. Böylece hem ülkemizi temsil edeceğiz hem de para kazanacağız. 2001'den beri Afrika'da iş yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ülkelerine ilgi göstermesi, bu ülkelerin de bize ilgi göstermesine sebep oldu. Türklere kapıları açtılar. Bize inanıyorlar" diye konuştu.