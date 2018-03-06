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İstanbul’da yer bakıyor

Giriş Tarihi: 6.3.2018
Amazon İstanbul’da yer bakıyor
Mart sonunda Türkiye'ye girmeye hazırlanan e-ticaret şirketi .com, İstanbul'da 5 bin metrekarelik yer bakıyor. Sektör kaynaklarına göre e-ticaret devi, 2018'in sonunda Türkiye'deki operasyonlarına başlayacak. Amazon'un, küresel bir gayrimenkul danışmanlığı firmasına 6 ay önce İstanbul'da yer bakması için talimat verdiği, şirketin İstanbul'da özellikle kent merkezinde yer aradığı belirtiliyor. Toptancı ve satıcılara "Mart ayı için hazırlık" olun çağrısı yapan firmanın belirli ürün kategorisinde test satışlarına başlayacağı bildirildi.
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Amazon İstanbul’da yer bakıyor
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