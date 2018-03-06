Amazon İstanbul’da yer bakıyor

Mart sonunda Türkiye'ye girmeye hazırlanan e-ticaret şirketi Amazon
.com, İstanbul'da 5 bin metrekarelik yer bakıyor. Sektör kaynaklarına göre e-ticaret devi, 2018'in sonunda Türkiye'deki operasyonlarına başlayacak. Amazon'un, küresel bir gayrimenkul danışmanlığı firmasına 6 ay önce İstanbul'da yer bakması için talimat verdiği, şirketin İstanbul'da özellikle kent merkezinde yer aradığı belirtiliyor. Toptancı ve satıcılara "Mart ayı için hazırlık" olun çağrısı yapan firmanın belirli ürün kategorisinde test satışlarına başlayacağı bildirildi.