Haberler Ekonomi Haberleri Üç katlı tünelin ihalesi yapılacak

Üç katlı tünelin ihalesi yapılacak Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli’ni bu yıl YİD modeliyle ihale edeceklerini söyleyen Ulaştırma Bakanı Arslan, “Bu model ilk defa raylı sistemi de içine alacak” dedi