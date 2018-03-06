Üç katlı tünelin ihalesi yapılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne ilişkin sondajların yapıldığını, etüt proje çalışmalarının ise devam ettiğini ifade ederek, mühendislik çalışmalarının bitirilmesine bağlı olarak bu yıl içinde Yapİşlet- Devret (YİD) modeliyle ihale edileceğini söyledi. İlk defa raylı sistemi de içine alan bir YİD modelini öngördüklerine dikkat çeken Arslan, raylı sistemlerde bu modelin uygulanmasının kolay olmadığını, karayoluyla birlikte olacağı için uygulanabilir hale geldiğini bildirdi. Dünya Mobil Kongresi için bulunduğu Barselona'da bir grup gazeteciyle sohbet eden Arslan, 3 Katlı Tünel'in de destekleneceği raylı sistem yatırımlarının çok pahalı olduğuna işaret ederek, "Karayolu geçişini de barındırdığı için YİD modeline uygun hale gelecek. Bunu mühendislik çalışmalarımız sonucunda kararlaştıracağız" dedi. PİST UÇAK İNER HALE GELDİ Bakan Arslan
, İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk etabının 29 Ekim 2018'e yetişmesine ilişkin herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığının altını da çizdi. 25 Şubat'ta birinci pistin uçak inebilir hale geldiğine işaret eden Arslan, "Bir tek gece uçuşu için ışıklandırması ve enerji verilmesi gerekiyordu, onu da yaptık. 24 saatlik periyodda o piste uçak inebilir hale geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk uçuşu yapabilir mi? diye teklifimiz vardı ancak uçak hazır olduğu halde böyle bir organizasyon gerçekleşmedi. Havalimanı açılmadan önce Cumhurbaşkanımızı davet edeceğiz. Hem pisti kullanacağız hem de terminalimizde çok ciddi ilerlemeler var onu inceleyeceğiz" diye konuştu. GERÇEKTE OLAN SANALDA DA SUÇTUR
Cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel taciz gibi konularla mücadelenin devam ettiğini ifade eden Bakan Arslan, gerçek hayatta suç olan her şeyin sanal alemde de suç olduğuna dikkati çekti. Arslan, çocukların internet ortamındaki suçlardan korunmasına yönelik ücretsiz sunulan güvenli internet hizmetinin kullanılmasını önerdİ. RTÜK KARAR ALACAK BTK UYGULAYACAK
Arslan,
internet ortamındaki yayınları yasaklamak gibi bir düşüncenin olmadığını bildirdi. Bu konuda her türlü altyapının BTK
'da olduğunu, RTÜK tarafından gerekli denetimlerin yapılacağını dile getiren Arslan, "Bundan sonra RTÜK, gerekli çalışmayı yapacak. Kararları alacak, uygulamayı BTK yapacak" dedi.