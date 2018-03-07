Faizsiz, 360 ay taksitle konut

Faizsiz gayrimenkul alımında yeni bir dönemi başlattıklarını belirten Finansevim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Özkaya, faizsiz, vade farksız konut sahibi olmak isteyenleri kendi belirleyecekleri taksit miktarıyla ev sahibi yaptıklarını söyledi. İlk hedeflerinin insanların alım gücünü kolaylaştırmak olduğunu belirten Özkaya, "Dünyada uygulanan 'Tasarrufa Dayalı Finans Sistemi'ni faizsiz olarak Türkiye'de uygulamaya başladık" dedi. Sistemle vatandaşın nasıl ev sahibi olacağı hakkında bilgi veren Özkaya şunları söyledi: "İnsanlarımız hiçbir peşinat ödemeden, kira yardımı adı altında yapılan ek ödemeleri yapmadan, dilerse fon katılım ücretini de 60 ay vadeye bölerek belirleyecekleri taksit miktarlarıyla ve vade aralığıyla ev sahibi olabilecek. Türkiye'de ilk defa uyguladığımız bu sistemde sadece ev değil, otomobil, arsa, eğitim, iş kurma gibi tüm ihtiyaçlarını mevcut paketlerimizle karşılayabilecekler." Özkaya, orta ve orta altı gelir grubu mevcut sistemlerle konut sahibi olmakta zorlandıkları için

TAKSİTLERİNİZİ VE ÖDEME MİKTARINI SİZ BELİRLEYİN

Genel Müdür Kolo, sistemde birçok ödeme modeli geliştirdiklerini belirterek şunları söyledi: "Relax Ödeme Fonu'nda her ay taksitlerinizi ve ödeme zamanınızı siz belirlersiniz. Vade Orta Fonu'nda ise önce almak istenilen evin fiyatına karar verilir. Fiyat belirlendikten sonra peşinatlıpeşinatsız seçeneği belirlenir. Aylık ne kadar taksit ödemek istediğinizi belirtip, teslimat tarihi sizin için uygunsa sözleşmemizi imzalayabiliriz."