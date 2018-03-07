Türk milyarder sayısı 40’a çıktı

Forbes dergisi tarafından geleneksel olarak her yılın Mart ayında açıklanan "Milyarderler Listesi" yayınlandı. Dünyanın en zengin isimlerinin yer aldığı listenin birinci sırasında 112 milyar dolarla Jeff Bezos bulunurken, onu 90 milyar dolarlık servetiyle Bill Gates ve 84 milyar dolarlık servetiyle Warren Buffett takip etti. Türkiye'den listeye giren iş insanı sayısında da bu yıl ciddi bir artış yaşandı. Geçen yıl listede 31 dolar milyarderi bulunurken, bu yılki listede ise bu sayı 40 olarak gerçekleşti. Diğer bir ifadeyle; listede yer alan Türk iş insanı sayısı yüzde 29 yükseldi.

BİR YILDA 850 MİLYON DOLAR ARTTI

Türkiye'den listeye giren isimler arasında en dikkat çekici isim ise Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı oldu. Geçtiğimiz yıl 550 milyon dolarlık servetiyle global listenin dışında kalan Fuat Tosyalı, yurtdışı ve Afrika kıtasındaki yatırımlarının etkisiyle bu yıl kişisel servetini 1,4 milyar dolar seviyesini çıkardı ve dünyanın en zengin 1.650'nci ismi oldu. Fuat Tosyalı, yüzde 155'lik büyümeyle, Türk iş insanları arasında servetini en fazla artıran kişi olarak da öne çıktı. Fuat Tosyalı ile birlikte, Tosyalı Algerie'nin ortakları arasında bulunan, Ayhan ve Fatih Tosyalı da 1,3 milyar dolarlık servetleriyle listede yer almayı başardı.

FUAT TOSYALI KİMDİR?

Fuat Tosyalı, 1961 yılında Hatay'da doğdu. Babası Şerif Tosyalı'nın 1952 yılında 9 metrekarelik bir dükkânda başlattığı ticaret hayatına, 1967 yılında ilköğretim dönemi sırasında çırak olarak katıldı. Tosyalı, geçen süre zarfında, Tosyalı Holding'i 3 farklı kıtada üretim yapan, 80'i aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren ve 6 bini aşkın kişiye istihdam sağlayan bir global demir çelik devine dönüştürdü. Tosyalı, Holding'deki görevinin yanı sıra; Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu İcra Kurulu Üyeliği ve Türkiye -Cezayir İş Konseyi Başkanlığı görevlerini de yürütüyor.