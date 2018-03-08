Bayraktar: İnsansız jet çalışmalarına başlıyoruz

Türkiye'nin İnsansız Hava Aracı
(İHA
) yapımı konusunda dünyada sayılı ülkeler arasında yer aldığını belirten Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar
, Baykar şirketinin insansız jet
çalışmalarına kısa bir süre sonra başlayacağını duyurdu. 4.5 ton ağırlığında, 1.5 ton yük taşıma kapasitesine sahip insansız hava aracı yapacaklarını anlatan Bayraktar, "Bu araçları dünyada sadece 3 ülke yapabiliyor. Bu çalışmalarımızı gerçekleştirdikten sonra insansız jet çalışmamıza kısa bir süre sonra başlamayı düşünüyoruz" dedi. Yerli ve milli teknolojinin öneminin Zeytin Dalı Harekâtı'yla birlikte ortaya çıktığını vurgulayan Bayraktar, "Teknolojiyi geliştiremediğimiz zaman, bu araçları dışarıdan tedarik edemiyoruz. Tedarik etmeye kalktığımızda da büyük maliyetlere sebep oluyor. Bağımsız hareket etmemiz için hem bu alanda hem de sivil alanlarda üretim yapmamız gerekiyor" dedi. Gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST
festivali ile birlikte toplumsal üretimi hedeflediklerinin altını çizen Bayraktar, "Bir anlamda gençlerimize teknoloji aşısı yaparak havacılık ve uzay gibi alanlara ilgilerinin artmasını ve onlara teknoloji geliştirmenin önemini anlatmayı hedefliyoruz" diye konuştu. İLK HAVACILIK FESTİVALİ
"Ayakları yere basmayan festival" sloganıyla yola çıkan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, "İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali"ni gerçekleştirecek. Festivalde ülke tarihinin en büyük ödüllü yarışmalarının yapılacağını belirten Bayraktar, "Ülkemizin uzay ve havacılık alanında hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorum. Festival, ülkemizin yeniden bu alanda üst sıralara çıkarmak ve milli hedeflerimizi yerine getirebilmek için büyük önem taşıyor" diye konuştu. Bayraktar, havacılık, uzay ve teknolojinin diğer alanlarında bir milli teknoloji hamlesini hayata geçirmek istediklerini söyledi. İstanbul Yeni Havalimanı yerleşkesinde gerçekleştirilecek ve son başvuru tarihin 1 Nisan olan TEKNOFEST İstanbul kapsamında 12 ayrı kategoride toplam ödülü 2 milyon lira olan yarışmalar da yapılacak.