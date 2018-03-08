ITB'ye Türkiye çıkarması

Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı (ITB) dün 52'nci kez kapılarını açtı. Türkiye'nin her yönüyle tanıtıldığı fuarda Türkiye stantlarının açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş gerçekleştirdi. Bakan Kurtulmuş, "Geçen yıl sonu itibarıyla 32 milyon turist, 26.5 milyar dolar turizm geliri elde ettik. Bu Türkiye dostlarının Türkiye'den kolay kolay vazgeçmeyeceğini göstermesi bakımından son derece önemlidir. Bu yıl sonuna kadar da Almanya'dan gelecek ziyaretçi sayımızın 5 milyonu bulmasını ümit ediyoruz. Erken rezervasyon sonuçları bize böyle bir ümidi veriyor" diye konuştu. Alman turistlerin Türkiye'ye gitmesi ve turizm sektöründeki karşılıklı olumlu yaklaşımların sürmesinin siyasetin dilinde de yumuşamaya neden olduğunu belirten Numan Kurtulmuş, "Siyasi ilişkilerin son derece normalleşmeye başladığını görüyor ve bundan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

TÜRKİYE GÜVENLİ ÜLKE

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Almanya ziyareti kapsamında fuarı gezdi. Çavuşoğlu, "Türkiye, birçok Avrupa ülkesinden daha az güvenli değil. Antalya ve İstanbul, Paris, Berlin, Brüksel gibi Avrupa'daki birçok noktadan daha az güvenli değil" dedi. Türkiye turizmi açısından 2018'in iyi bir yıl olacağını ifade eden Bakan, "İlerleyen yıllarda turizm gelirinin artacağına inanıyorum" diye konuştu.

DÜNYA MİRASLARIMIZI FUARDA TANITTIK

Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 17 asıl unsuru ile bir yaratıcı şehri de fuarda tanıtıldı. Proje Direktörü Serdar Karaduman, Turkuvaz Medya Grubu'nun bu çalışmaya medya sponsoru olduğunu hatırlatarak, "Sizlerin de desteği ile sadece deniz, kum, güneş turizmi değil, kültür, doğa ve tarih turizmimizi de dünyaya tanıtacağız. İlk kez UNESCO tarafından dünya mirası kabul edilen eserleri bir çatı altında topladık. Bundan sonra bu yönde çalışmalarımız artarak sürecek" dedi.

BAKAN 'DAN İLAVEMİZE ÖVGÜ

?Turizm Bakanı Kurtulmuş, SABAH'ın Berlin Turizm Fuarı için özel olarak hazırladığı Almanca turizm ilavesini beğendi. Türkiye'nin her yönüyle tanıtıldığı ilaveyi inceleyen Kurtulmuş, SABAH Almanya Koordinatör'ü İsmail Erel'e, "Bu tür etkinliklerde böyle çalışmalar çok önemli. Güzel olmuş, elinize sağlık. Tebrik ediyorum" dedi.

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTEMİZ

Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta)

İstanbul'un tarihi alanları

Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası (Sivas)

Hattuşa (Çorum)

Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla)

Safranbolu Şehri (Karabük)

Troya Antik Kenti (Çanakkale)

Edirne Selimiye Cami ve Külliyesi (Edirne)

Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya)

Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı

Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu

Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri

Efes (İzmir)

Ani Arkeolojik Alanı (Kars)

Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir)

Pamukkale-Hierapolis (Denizli)

Afrodisias Antik Kenti

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