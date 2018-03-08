İTO'dan Moody's'e çok sert tepki

IMF ve Moody's gibi güç odaklarının istediği şekilde Türkiye'nin faizleri artırmadığını ve reel sektörüne destek çıktığını belirten Oran, "Dün IMF, bugün Moody's… Not düşürme gerekçesi ya da tavsiye diye saydıkları maddeler zaten niyetlerini de ortaya koyuyor. Bizim güçlendiğimiz alanları zafiyet diye göstermeye çalışanlar, korku senaryoları için başka ülke seçsinler" diye konuştu.

'İSTİKRARLI' ŞEKİLDE YANILMAYA DEVAM EDİYORLAR

Başkan Oran, şunları söyledi: "Not kuruluşları Türkiye'ye verdikleri her notta 'istikrarlı' şekilde yanılmaya devam ediyorlar. Hâlâ belli bir senaryo hizmet etmek uğruna gülünç duruma düşüyorlar. Türkiye açıklanan son verilerde onların haksız ve asılsız öngörülerine inat yüzde 11 büyüdü. Çünkü piyasayı kandıramazsınız. Piyasa gerçeğin peşine düşer. Ülkemize yabancı yatırımcı akışında ivme sürüyor. Borsa İstanbul tarihi seviyelerde. Şubat ihracatında yine rekor kırdık. Hisse senetleri ve devlet bonolarındaki satış beş yılın zirvesinde. Tüm dinamikler bu denli canlıyken, ülkemizin birlik ve beraberliği en üst noktadayken böylesi kararları ancak kendileri dikkate alır."