Piyasa hacmi 380 milyar doların üzerine çıktı

Toplam 9,279 adet piyasada işlem gören 1,556 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi 388 milyar 752 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 9.24'lük bir artışla 9 bin 649 dolardan işlem gördü.

Bitcoin 163 milyar 210 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 42'sini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 14 milyar 582 milyon dolar olarak hesaplandı.

EN YÜKSEK HACİMLİ İLK 10 KRİPTO PARA BİRİMİNDEKİ 24 SAATLİK DEĞİŞİMLER;

- Bitcoin yüzde 9.24,

- Ethereum yüzde 4.97,

- Ripple yüzde 2.58,

- Bitcoin Cash yüzde 11.31,

- Litecoin yüzde 4.35,

- NEO yüzde 7.13,

- Cardano yüzde 8.44,

- Stellar yüzde 2.83,

- Monero yüzde 8.85 ve

- EOS yüzde 4.34 arttı.