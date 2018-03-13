Enerji devleri Türkiye'de buluşuyor!

BÜYÜMENİN LOKOMOTİFİ OLACAK



Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak ucuz enerjiyi büyümenin lokomotifi yapan Türkiye'ye IGC Jeotermal Enerji Kongresi'yle uluslararası destek geliyor. Dünya Bankası'nın öncülük ettiği dünyanın en prestijli enerji kongrelerinden olan IGC'nin 3'üncüsü 400'den fazla üst düzey temsilcinin katılımı ile 14-15 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek. Kongre, son 5 yılda jeotermalde dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olan Türkiye'de jeotermal endüstrisine yönelik yatırım fırsatlarına zemin oluşturacak.

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YERLİ VE MİLLİ ENERJİ VURGUSU



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın on yıl içinde Türkiye'nin enerji ihraç eden ülke konumuna geçişinde destek sunacak olan kongrede yeni finansman modelleri de değerlendirilecek.



Jeotermal santral yatırımlarının yüzde 70'i yerli üreticileri tarafından Türkiye'de üretilirken, kaynaklar ise ülke içinde kalıyor. AK Parti hükümetinin çıkardığı yasayla jeotermalde 25 megavat olan kurulu güç, bugün yerli ve milli desteklerle bin 100 megavata çıktı. Jeotermal enerjide hedefine dünya birinciliğini koyan Türkiye, 2020'ye kadar 4 bin megavat kurulu güce ulaşarak dünya jeotermalden elektrik üretimi sıralamasında ilk 3 ülke arasına girecek.



DEVLET DESTEĞİ ÖNEMLİ



IGC kongresinin işbirliği ortaklarından Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği JESDER Başkanı Ufuk Şentürk, "Jeotermal enerji, milli, sürdürülebilir ve karbon emisyonu çok düşük düzeylerde olan temiz bir kaynak. Fakat diğer yenilenebilir enerjilerden farklı olarak, keşfi ve işletilmesinin çeşitli risk ve zorluklar bulunuyor. Bu nedenle devlet destekleri kritik önem taşıyor" dedi.



DÜNYA BANKASINDAN KREDİ, DEVLETTEN TEŞVİK



IGC Kongresiyle Dünya Bankası'ndan uzun vadeli kredi (15 yıl) ve devletten de teşvik destek talebinde bulunacaklarını söyleyen Şentürk, uzun vadeli kredi sağlanırsa düşük sıcaklıklı JES yatırımlarının da fizibil hale geleceğini ve Türkiye'nin kapasitesinin 5 bin megavatlara ulaşacağını dile getirdi. Son 15 yılda yenilenebilir enerji kaynaklarında yaptığı atılımlarla büyümesine hız kesmeden devam eden Türkiye'de jeotermal enerji santrali sayısı ise 2017 itibariyle 41'e yükseldi. JESDER Başkanı Şentürk, "İnşaatı devam eden 614 megavat kapasiteye sahip 23 tesis bulunuyor. Büyüme temposunun korunabilmesi için jeotermal enerjiye yönelik devlet desteğinin sürmesi gerekiyor" diye konuştu.



YILDA 275 MİLYON DOLAR TASARRUF



Jeotermal kaynaklar, hem düşük karbondioksit emisyon oranı ile hava kirliliği yaratmaması, hem yenilenebilir olması, hem de doğa koşullarından bağımsız olarak kesintisiz enerji üretebilmesi nedeni ile öne çıkıyorlar. Türkiye'nin JES Kurulu gücümüzün 1.100 MW'e olduğu göz önüne bulundurulduğunda yılda 865 milyon litre petrol tasarrufu sağladığımız ortaya çıkıyor. Bu da jeotermal santraller sayesinde Türkiye'nin yılda yaklaşık 275 milyon dolar tasarruf ettiğini gösteriyor.