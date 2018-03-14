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20 bin 239 yeni memur alınacak

Kamu kurumları 20 bin 239 memur alımı için düğmeye bastı. Alımlarda başı 10 bin kişiyle , 7 bin kişiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çekiyor

Giriş Tarihi: 14.3.2018
20 bin 239 yeni memur alınacak
Özel sektörün yanı sıra kamu da için kolları sıvadı. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen atamasını yapmaya hazırlanırken, kamu kurumları 20 bin 239 memur istihdamı için süreci başlattı. Başkanlığı (POMEM) 10 bin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 7 bin, () 549, Aile Bakanlığı 155, 40 kişi alacak. Ayrıca tüm kurumlara 2 bin 500 engelli personel ataması yapılacak.

ŞARTLAR AÇIKLANDI
YSK'nın alımına başvurmak için en az lise mezunu olmak gerekiyor. Zabıt katibi kadroları için 2 yıllık, mühendislik kadroları için de 4 yıllık üniversite mezunu olmak gerekiyor. POMEM'e başvuru için ise lisans mezunları için yapılan 2016 veya 2017 yılı 'lerin birinden 'P3' puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2016 yılı KPSS'den 'P93' puan türünden en az 70 ve üzeri puan alma şartı bulunuyor. Adaylar 23 Mart'a kadar 'pa.edu.tr' internet adresinden e-Devlet şifresi ile ön başvurularını yapabilecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 7 bin personel olarak; öğretmen, mühendis, pilot, güverte ve makine subayı alacak. KPSS'den 60 puanı bulunan adaylar başvurabilecek. 18 ile 35 yaş arasında alımlar yapılacak. Gümrük Bakanlığı; 40 koruma güvenlik görevlisi, veznedar, ambar memuru, mütercim, kimyager, diyetisyen, teknisyen, tekniker ve mühendis alacak. Alımlar Ankara, Bursa, Van, İstanbul, Mersin, Kocaeli, Edirne, Gaziantep, Şırnak, Ağrı ve Diyarbakır için olacak. KPSS'den 70 puanı olanlar 'gtb.gov.tr' adresinden başvurabilecek.

Kaynak: TAKVİM
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20 bin 239 yeni memur alınacak
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