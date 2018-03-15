MB Beklenti Anketi: Yıl sonu enflasyon yüzde 9.49, dolar 4.10 lira

Beklenti Anketi'nde yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9.52 iken, bu anket döneminde yüzde 9.49'a, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 9.26'dan, bu anket döneminde yüzde 9.24'e geriledi. Ankette 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket döneminde yüzde 8.25 düzeyinden yüzde 8.31 düzeyine yükseldi.

Anket sonuçlarına göre, 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 45.1 milyar dolarken, bu anket döneminde 48.2 milyar dolara yükseldi. 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 45.7 milyar dolar ve 47.7 milyar dolar oldu.