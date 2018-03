Milli ilaçta start up modeli işleyecek

Hükümetin, 2023 hedefleri arasındaki milli ilaç için 'start-up' modeli devreye sokulacak. Yeni modelle devlet, molekül icat edecek araştırmacılar, sıfırdan başlayan mini şirketler, üniversiteler, teknokentler ve ilaç sanayi devlerini bir araya getirerek start-up havuzu oluşturacak. Havuzda, yerli molekülden, etken maddeli bitki, yapay zekâyla çalışan sağlık teknolojilerine kadar milli ilaç ve milli tıbbi cihazın formülleri ortaya çıkacak. Sanayici formülü geliştirerek üretime başlayacak. Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda yürütülen Milli İlaç ve Tıbbi Cihaz Komisyonu, orta vade yol haritasını belirledi. Türkiye Tıbbi Cihaz Kurumu, sektörün temsilcileri, araştırmacılar ve start-up modeline uygun küçük tıbbi Ar-Ge firmalarını bir araya getirerek çalıştay yapacak. Yeni model araştırmacıya ve sanayiciye sunulacak, ihtiyaç duyulacak destekler belirlenecek. Dünyada ABD, İsviçre, Hindistan gibi ilaç sanayinin geliştiği ülkelerde uygulanan 'start up', 'sıfır' noktasında başlayan şirketleri hedef alacak. Yerli büyük ilaç sanayi şirketleri molekülü, üniversitelerin Ar-Ge şirketlerinden satın alarak geliştirip milli ilaca dönüştürecek. Bu modelde Ar-Ge için gereken süre, üniversiteler bünyesindeki teknokentlerde kurulan şirketlerde geçecek. Bu süre içinde doktora öğrencileri çalışacak, tezlerini hazırlayacak ve bilgi birikimi oluşacak. Daha sonra yerli ilaç sanayisi bu şirketlerle işbirliğine teşvik edilecek.

MOLEKÜL MUCİDİ ORTAK OLACAK

Çalışmalar kapsamında öncelikle Türkiye'de ilaç ve tıbbi cihaz başlıkları altında 'start up havuzu' oluşturulması amaçlanıyor. Ayrıca her yıl, seçilen projelerin sunulacağı, start up firmaları ile üreticilerin bir araya getirecek toplantılar yapılacak. Ürünü geliştiren araştırmacı molekülü doğrudan satabilecek ya da ürüne dönüştükten sonraki süreçte hisse sahibi olma gibi işbirlikleri yapılacak.