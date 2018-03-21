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Son dakika haberi: satıldı

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Hürriyet, Fanatik ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk kanallarını da bulunduran 'nun, Demirören Grubu'na satışında anlaşma sağlandığı öğrenildi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 16:35 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 16:40
Son dakika haberi: Doğan Medya Grubu satıldı

Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011'de Milliyet ve Vatan'ı sattığı Erdoğan Demirören'le 'nun satışı konusunda anlaştığı iddia edildi.

DEMİRÖREN GRUBU'NUN SATIN ALDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Demirören Grubu böylelikle, bünyesinde Hürriyet, Fanatik ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu'nu satın aldığı ifade ediliyor


KRİTİK GÖRÜŞME ANLAŞMAYLA BİTTİ

İddialara göre, Yıldırım Demirören ile Aydın Doğan'ın avukatlarıyla birlikte katıldıkları son toplantıdan anlaşma çıktı. Anlaşmaya göre, Hürriyet, Posta ve Fanatik gazeteleri ile CNN Türk ve Kanal D televizyonları, Doğan Burda dergi grubu ile Türkiye'nin en yaygın gazete dağıtım ayı YAYSAT'ın da satış paketinin içinde olduğu öğrenildi.

İŞTE O KURULUŞLARIN TAMAMI

Doğan Medya Grubu bünyesinde bulunan kuruluşların tamamı şöyle: Kanal D, CNN Türk, tv2, Dream TV, Dream Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News, TME, Doğan Burda Dergi, Doğan Egmont, Doğan Kitap, Dergi Pazarlama ve Planlama.

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Son dakika haberi: Doğan Medya Grubu satıldı
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