Türkiye kruvaziyer rotasına tekrar girdi

BUGÜN NELER OLDU

Son üç yıldır yürütülen negatif algı operasyonları nedeniyle Türkiye'yi rotasından çıkaran kruvaziyer firmaları yeniden dönüş sinyalini yaktı. Türkiye'nin Akdeniz çanağının en önemli oyuncularından biri olduğunu belirten Tura Turizm'in Perakende İcra Kurulu Üyesi ve ABC Turizm'in Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Arca, "Önümüzdeki 10 yılda Akdeniz sularına 50 yeni gemi inecek. Bu gemiler nereye gidecek? Türkiye olmadan olmaz. Kruvaziyer firmaları da bunun farkında. Sektör yeniden hareketleniyor" dedi. Hali hazırda 70 geminin Türkiye'ye sefer yaptığını aktaran Arca, 2020'de 300 geminin Türkiye'ye geleceği bilgisini verdi. Türkiye'nin yeni tanıtım stratejisi belirlemesi gerektiğini belirten Arca, "Son iki yılda Ortadoğulu turist gelmeye devam ederken Avrupalı neden gelmiyor sorusunu araştırdık. Yanlış tanıtım stratejisinden kaynaklandığını tespit ettik. Bununla ilgili bir rapor hazırladık. TÜRSAB'a ve Turizm Bakanlığı'na sunacağız" diye konuştu.