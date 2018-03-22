SeaPearl Ataköy küresel yatırımcı vitrininde

MIPIM'e katılan Türk firmalarından Kuzu Grup
, projelerini uluslararası yatırımcılara tanıttı. ENR listesinde bu yıl 11 basamak yükselerek 130'uncu sırada yer alan Kuzu Grup'un projesi SeaPearl Ataköy
'de yaşam başladı. Yaşam alanları kesintisiz Marmara Denizi manzarasına açılan SeaPearl Ataköy'ü sahiplerine teslim ettiklerini belirten Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Özen Kuzu
, "Gerek kurumumuz gerekse sektörümüz adına sıra dışı bir projeye imza attığımızı belirtmiştik. Burada yaşayacak kişiler dalga sesleri ile güne başlayacak" dedi. Kuzu, şimdilerde tüm enerjilerini 770 konutluk ikinci etaba ve proje içinde yer alan 5 yıldızlı, Jumeirah Group'un işletmesini yapacağı, otel inşaatına verdiklerini söyledi. KİŞİYE ÖZEL ÖDEME PLANI
2 milyar 700 milyon dolar yatırım değeriyle inşa edilen projede toplam 1.401 konut yer alıyor. 20 katlı 4 bloktan ve 631 konuttan meydana gelen ilk etapta, alanları 88 ile 398 metrekare arasında değişen 1+1'den 4.5+'1'e kadar farlılık gösteren konut tipleri bulunuyor. Kişiye özel ödeme planlarının oluşturulduğu rezidans, otel ve ofis alanlarının bulunduğu karma bir proje olan SeaPearl Ataköy'de metrekare birim fiyatları 8 bin dolardan başlıyor. 1.2 KM SAHİL BANDI
Barok tarzı büyüleyici peyzaj alanı, Osmanlı ve Fransız saray bahçelerinden esinlenerek tasarlanıyor. Araç girişi olmayan 33 bin metrekarelik bu alan, sahil kenarında yürüyüş imkânı sağlayan 1.2 km uzunluğundaki sahil bandıyla bütünleşiyor. Konut, her yaşta yapılabilecek aktiviteler için ortam sağlıyor. Tüm bloklarda yer alan spor salonlarının yanı sıra, çocuk oyun alanları, tenis kortu ve basketbol sahası ile eğlence ve spor, projede bir araya geliyor. Proje'de açık ve kapalı yüzme havuzları, yoga ve pilates alanları bulunuyor. Projenin hemen önünde yer alan sahil yolunda, bisiklet, yürüyüş ve koşu, denizde ise, kano, sörf, yelken gibi aktiviteler gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca, projenin peyzajında lavanta bahçeleri, biyolojik göletler, inci adası ve seyir terasları bulunuyor. JUMEİRAH OTELİ 2019'DA HİZMETE GEÇECEK
SeaPearl Ataköy'de aldığı ödüller ve hizmet kalitesiyle tüm dünyada tanınan otel zinciri Jumeirah'ın işletmesini üstlendiği 5 yıldızlı lüks bir otel yer alıyor. Otel, içinden sular geçen lobi alanı ve mimari tasarımıyla İstanbul'un yeni ikonlarından biri olmaya aday. Restoran, SPA, spor salonu, açık ve kapalı yüzme havuzu, hamam ve sauna gibi hizmetleriyle projede yaşayanlara farlı imkânlar sunulacak. Rezidans biriminde alanları 44 ila 298 metrekare arasında değişen 1+1'den 4.5+1'e kadar farklılık gösteren konutlar, otel biriminde ise alanları 47 ila 480 metrekare arasında değişen standart, junior suite, executive suite ve presidental suite yer alıyor. Otelin iç mimarisi Khuan Chew / KCA International tarafından yapılıyor.