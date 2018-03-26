Yerli kömürde atılım dönemi

Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, başta yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere pek çok alanda başlattığı yerlileşme çalışmaları ile bir taraftan enerjide dışa bağımlılığı sonlandırmayı hedeflerken, diğer taraftan da işi yalnızca muhalefet etmek olan CHP ile uğraşıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerli kömür
e ilişkin iddialarına karşı "Senin teşkilatın yerli kömüre karşı çıkıyor, eylem yapıyor. Bir insan bu kadar mı cahil olur?" diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
, bu yıl bakanlığının hedefine 100 milyon ton yerli kömür üretimi koydu. Madencilik faaliyetlerinin geliştirilmesi için yeni bir dönem başlatan Bakanlık, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün sondaj kapasitesini ise bu yıl 1 milyon metreden 2 milyon metreye çıkarmaya çalışırken, Zonguldak
başta olmak üzere maden yataklarını gün yüzüne çıkarmayı amaçlıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partisince Zonguldak'ta düzenlenen CHP Enerji Politikaları Zonguldak Taşkömürü Çalıştayı'nda yaptığı konuşma kendisi ile teşkilatının yerli enerji konusunda ne kadar tutarsız olduklarını ortaya koydu. Kılıçdaroğlu, kömürde yerli üretimin artırılması ve ithalatın azaltılması gerektiğini ifade ederken, CHP teşkilatı ise Trakya ve Eskişehir'de yerli kömür ile çalışacak termik santrallerin yapımına engel olmak için her yolu deniyor. Yaklaşık iki yıl önce Kömür Eylem Planı Çalıştayı ile yerli kömür seferberliği başlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, son 10 yılda yapılan sondaj çalışmaları ile keşfedilen 7 milyar ton ile birlikte toplamda 17.3 milyar tondan fazla kömür rezervini ekonomiye kazandırmak için kolları sıvadı. Yerli kömürden elektrik üretimi payını yüzde 16'ya kadar çıkaran Bakanlık, Milli Enerji ve Maden Politikası programı kapsamında yerli kaynaklar arasında kömürün lokomotif rolü üstlenmesi çalışmalarına hız verdi. CHP'DEN PROTESTO
Yerli kömürün ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürerken, CHP teşkilatları ise yaptıkları eylemlerle yerli kömür ile çalışacak termik santrallere engel olmaya çalışıyor. Birkaç hafta önce Eskişehir'in Alpu Ovası'na yapılması planlanan kömürlü termik santrali protesto için yaklaşık 500 kişilik grup eylem düzenlerken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca burada yaptığı açıklamada, "Her şeye rağmen direnecek, bu termik santrali kurdurmayacağız" diyerek yerli üretime karşı tavırlarını ortaya koymuştu. Yine CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen
de "Kömürle çalışan bir termik santral kurmak adeta Eskişehir için bir cinayettir" demiş ve santrale karşı olduklarını ifade etmişti. 6 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM YARATILACAK
Tüm bu girişimlere karşı çalışmalarını son sürat sürdüren Bakanlık, Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası ile Eskişehir Alpu sahasında devam eden çalışmaların yalnızca Eskişehir ayağında 900- bin 100 MW arası kurulu güce sahip termik santral için ihale süreci başlatırken, doğrudan 6 bin kişinin istihdamını hedefliyor. Öte yandan Çayırhan 2 sahasında birçok değerde Avrupa'nın kriter kabul ettiği değerlerin neredeyse iki katından fazla daha kaliteli hava kriterleri ortaya koyan Bakanlık, çevreci kömür üretimini de ilke olarak belirledi. DÖRT BİR TARAFTA ARAMA YAPILIYOR
Enerji Bakanlığı yerli kömürü ekonomiye kazandırma faaliyetlerine devam ederken, diğer yandan da Denizli, Afyonkarahisar, Aydın, Tekirdağ, Edirne, İstanbul, Muş, Ankara, Amasya, Karabük ve Çankırı başta olmak üzere tüm ülke sathında linyit arama ve rezerv belirleme çalışmalarını da devam ettiriyor. Ayrıca toplamda 1.53 milyar ton taşkömürü rezervi bulunan Zonguldak havzasında, 11 milyar KWH/ yıl elektrik üretim potansiyeline sahip olan rezervin yüzde 21'lik kısmı da değerlendirmeye alındı. ORTALIĞI AYAĞA KALDIRIYOR
Bakan Albayrak, önceki gün Kılıçdaroğlu'nun yerli kömürle ilgili açıklamalarına değinerek, "İki senedir yerli kömür seferberliği başlattık, zat-ı muhterem yeni duyuyor. 'Trakya'da dünya kadar rezervimiz var. Bu rezervleri hayata geçirip orada yerli kaynaktan elektrik enerjisi üreteceğiz' diyoruz. Arkadaş, senin teşkilatın bu kömür santralleri yapılmasın, bu kömür rezervleri ortaya çıkarılmasın diye aylardır Trakya'da ortalığı ayağa kaldırıyor. 'Eskişehir Alpu'da dünya kadar yerli kömür rezervimiz var, 40 milyon ton kömür ithalatı değil yerli kömürümüzü kullanacağız' diyoruz" ifadelerini kullanmıştı. DENİZDE RÜZGARIN ADAYLARI BELLİ OLDU
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca bu yıl ihalesi planlanan ve dünyanın en büyük, Türkiye'nin ise ilk offshore (deniz üstü) rüzgâr Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) santrali olma özelliğini taşıyacak proje için Saros, Kıyıköy ve Gelibolu aday bölgeler olarak belirlendi. Ayrıca, bin megavat kapasiteyle bu yıl ihalesi yapılması planlanan güneş YEKA için Hatay-Erzin, Niğde-Bor ve Şanlıurfa-Viranşehir aday bölgeler oldu.