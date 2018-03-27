Emekliye 4 bin 124 Lira

Milyonlarca
memur ve emekli
nin
gözü perşembe günü
yapılacak Kamu Personeli
Danışma Kurulu (KPDK
)
toplantısına çevrildi. Bayram ikramiyesi
isteyen memurlar ve
emekliler heyecanla toplantıdan
çıkacak sonucu bekliyor. İKİNCİ TOPLANTI
Geçtiğimiz Ağustos'ta gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde ele alınan ancak karara bağlanmayan konular KPDK
gündemine geliyor. Perşembe günü toplanacak KPDK'da, memurlara ve emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi taleplerinin ele alınması bekleniyor. Memur- Sen, toplu sözleşme masasında, 'kamu görevlilerine ve emeklilerine, Ramazan ve Kurban bayramlarında, bayram öncesi ödenen son aylıklarıyla birlikte en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı tutarında dini bayram ikramiyesi ödenmesini
' istemişti. Bu rakam, toplu sözleşme döneminde bin 951 liraya
tekabül ediyordu. Şimdi ise 2 bin 62 liraya
denk geliyor. Toplantıda anlaşma
olursa, memur ve emekliler 2 bayramda toplam 4 bin 124 lira
alabilecek. Anlaşmaya göre ikramiye tutarı 2 bayram için toplam 2 bin 62 lira
da olabilecek. SSK'LIYA DA YANSIR
Bu, SSK
ve Bağ-Kur emeklilerine de ikramiye yolunu açabilecek. Çünkü Memur-Sen'in bir önceki toplu sözleşmede memur emeklileri için talep ettiği promosyon, tüm emekliler için hayata geçirilmişti. Bu nedenle memur emeklilerine ikramiye uygulaması başlatılırsa, bunun SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yansıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.