Türkiye sağlıkta dünya merkezi olacak

Düzenlemenin, "Arapların saç ekimine KDV istisnası" olarak yorumlanmasına sert tepki gösteren Ağbal, "Belli bir yerden gelen insanlara dönük ayrımcı anlayış var. Yaşlı bakım hizmetleri, kronik hastalıkların tedavisi ve özellikle fizik tedavi gibi alanlarda Türkiye'yi sağlık turizmi merkezi yapmak istiyoruz. Sahip olduğu genç nüfusu, iklim özellikleri, potansiyel sağlık turizmi bakımından Türkiye'yi cazibe merkezi haline getiriyor" dedi.

Milliyetin haberine göre KDV Yasası'nı değiştiren, bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda yasalaşacak tasarının 4. maddesine göre, Sağlık Bakanlığı'nca izin verilen gerçek veya tüzel kişilerce Türkiye'de yerleşik olmayan yabancı uyruklulara verilen tedavi hizmetleri katma değer vergisinden istisna tutulacak.

Hedef 20 milyar dolar... Türkiye dünyada merkez olacak!

TBMM'de konuşan Ağbal, sistemin nasıl işleyeceğini anlatırken, "Amacımız, yaşlanan nüfusa bağlı olarak hizmetlerle ilgili istisnayı getirmek. Yurt dışındaki özel veya kamusal sosyal güvenlik kurumları üzerinden işleyecek.

Ya hastanelerimiz orada gidecekler sosyal güvenlik kurumlarıyla sözleşme yapacaklar, söz konusu hizmetleri Türkiye'de onlara vereceğiz" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN 2023 HEDEFİ 20 MİLYAR DOLAR

Türkiye'ye 2017 yılı içerisinde yaklaşık 750 bin hasta geldi. Gelen hastalar en çok saç ekimi, diş tedavisi, göz, tüp bebek ve kardiyoloji için Türkiye'yi tercih ediyor. Bu kapsamda sağlık turizminden elde edilen gelir 7 milyar doları buldu. Sağlık için gelen turistler bir günde en az 150 euro harcadı.