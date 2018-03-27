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sağlıkta dünya merkezi olacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, sağlık ini getirilen katma değer vergisine yönelik istisnayı eleştiren muhalefete tepki göstererek, hükümetin yeni adımlar atacağını açıkladı. Düzenleme kapsamında 'Yaşlı bakım hizmetleri, kronik hastalıkların tedavisi ve özellikle gibi alanlarda ’yi sağlık turizmi merkezi yapmak istiyoruz. Sahip olduğu u, iklim özellikleri, potansiyel sağlık turizmi bakımından Türkiye’yi cazibe merkezi haline getiriyor” dedi.

Giriş Tarihi: 27.3.2018 15:23 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 15:34
Türkiye sağlıkta dünya merkezi olacak

Düzenlemenin, "Arapların saç ekimine istisnası" olarak yorumlanmasına sert tepki gösteren Ağbal, "Belli bir yerden gelen insanlara dönük ayrımcı anlayış var. Yaşlı bakım hizmetleri, kronik hastalıkların tedavisi ve özellikle gibi alanlarda 'yi sağlık i merkezi yapmak istiyoruz. Sahip olduğu u, iklim özellikleri, potansiyel sağlık turizmi bakımından Türkiye'yi cazibe merkezi haline getiriyor" dedi.

Milliyetin haberine göre KDV Yasası'nı değiştiren, bu hafta Genel Kurulu'nda yasalaşacak tasarının 4. maddesine göre, 'nca izin verilen gerçek veya tüzel kişilerce Türkiye'de yerleşik olmayan yabancı uyruklulara verilen tedavi hizmetleri katma değer vergisinden istisna tutulacak.

Hedef 20 milyar dolar... Türkiye dünyada merkez olacak!

TBMM'de konuşan Ağbal, sistemin nasıl işleyeceğini anlatırken, "Amacımız, yaşlanan nüfusa bağlı olarak hizmetlerle ilgili istisnayı getirmek. Yurt dışındaki özel veya kamusal kurumları üzerinden işleyecek.

Ya hastanelerimiz orada gidecekler sosyal güvenlik kurumlarıyla sözleşme yapacaklar, söz konusu hizmetleri Türkiye'de onlara vereceğiz" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN 2023 HEDEFİ 20 MİLYAR DOLAR

Türkiye'ye 2017 yılı içerisinde yaklaşık 750 bin hasta geldi. Gelen hastalar en çok saç ekimi, diş tedavisi, göz, tüp bebek ve kardiyoloji için Türkiye'yi tercih ediyor. Bu kapsamda sağlık turizminden elde edilen gelir 7 milyar doları buldu. Sağlık için gelen turistler bir günde en az 150 euro harcadı.

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Türkiye sağlıkta dünya merkezi olacak
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