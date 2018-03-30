"Perakende ticarette yılda yüzde 9 büyüme bekliyoruz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye ekonomisinde perakende ve toptan ticaretin yaklaşık 90 milyar dolarlık katma değer ürettiğini belirterek, "Perakende ticaret sektörünün, yılda ortalama yüzde 9 büyümesini bekliyoruz." dedi.

Tüfenkci, Ankara Üniversitesi Sektör Seminerleri kapsamında düzenlenen "Türkiye'de Perakende Ticaret ve Gayrimenkul Pazarının Düzenlenmesi" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin canlı ve geleceği parlak bir perakende ticaret sektörüne sahip olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak dış ticaretin hızlanması noktasında önemli görevler üstlendiklerini anlatan Tüfenkci, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında oluşturulan "lobi" ile Türkiye'ye ekonomik bir savaş açıldığını söyledi.

Tüfenkci, 2016'da pek çok ekonomistin olumsuz yorumlarına rağmen, alınan tedbirlerle 2017 sonunda yüzde 7,4'lük büyümeyle büyük başarıya imza atıldığını vurguladı.

Türkiye'nin içinden geçtiği süreci iyi bilenler için bunun gerçek bir başarı olduğuna dikkati çeken Tüfenkci, "Türkiye G20 ülkeleri arasında birinci, OECD ülkeleri arasında ikinci olarak dostlarını sevindiren bir büyümeyi yakaladı. Türkiye, 2018'de de yüzde 5,5'in üzerinde bir büyüme yakalayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"SEKTÖR GELECEK DÖNEME İLİŞKİN İYİMSERLİĞİNİ KORUYOR"

Türkiye ekonomisinde perakende ve toptan ticaretin yaklaşık 90 milyar dolarlık bir katma değer üretimi gerçekleştirdiğine değinen Tüfenkci, bu rakamın 126 ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasından daha büyük bir ekonomik değeri ifade ettiğini bildirdi.

Tüfenkci, perakende ticaretin pek çok alanında Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin bölgesel ve küresel ölçekte mağaza sayılarını hızla arttırdığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi ocak 2018'de yüzde 5,6 artarak 106,2 değerine yükseldi. Bu yükseliş son üç aylık dönemde iş hacmi ve satışların arttığını, mevcut mal stok seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde iş hacmi ve satışların artacağını bekleyenlerin sayısının artmasından kaynaklanmaktadır. Bu sonuçların sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini koruduğunu gösteriyor. "

Küresel Perakende Gelişim Endeksi sonuçlarına göre Türkiye perakende sektörünün 2016'da 6. sırada iken 2017'de 4. sıraya yükselerek ilerlemeye devam ettiğini belirten Tüfenkci, 2018 yılı bittiğinde bu sıralamanın bir basamak daha yükseleceği öngörüsünde bulundu.

Tüfenkci, perakende sektörünün ciro bakımından imalat sektöründen sonra ikinci sırada yer aldığını vurgulayarak, "Perakende ticaret sektörünün, büyüme grafiğini önümüzdeki yıllarda da devam ettirerek yılda ortalama yüzde 9 büyümesini beklemekteyiz." dedi.

"İKİNCİ EL GAYRİMENKUL TİCARETİNE YÖNELİK YÖNETMELİĞİ TAMAMLADIK"

Bakanlık olarak hazırladıkları Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik ile alışveriş merkezinde toplam satış alanının bir kısmını esnaf ve sanatkar işletmecilerine ayırdıklarını ifade eden Tüfenkci, kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere de yer tahsisi yapılmasına ilişkin düzenlemeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tüfenkci, büyük mağaza ve zincir mağazaların güçlü konumlarını kullanarak, üretici ve tedarikçilerden ürün talebini doğrudan etkilemeyen prim ve bedel talebinde bulunmalarını önlediklerini anlattı.

İkinci el gayrimenkul ticaretine yönelik yönetmeliği tamamladıklarını bildiren Tüfenkci, "Önümüzdeki günlerde tüm paydaşların katıldığı bir çalıştayda son noktayı koyacağız. Günlük oda, ev ve taşınmaz kiralamaları noktasında atılacak adımlar üzerinde çalışmaları da sizlerle yapabiliriz. Biz iş birliğine her daim hazırız. Kapımız sizlere her zaman açık." ifadesini kullandı.

"35 KAMU KURUMUYLA İŞ BİRLİĞİ YAPTIK"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de Uygulamalı Bilimler Fakültesinin Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetim Bölümüne ilişkin bilgiler vererek, üniversitede ulusal ve uluslararası çapta önemli başarılara imza atıldığını anlattı.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş de 10 yıllık kuruluş süreci sonunda 35 kamu kurumuyla iş birliği yaptıklarını belirterek, "3 yıl önce uluslararası akreditasyonumuzu aldık. Ankara Temapark'ın işletme modelini belirleyeceğiz. Memleket için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.