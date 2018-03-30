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Taşeron işçiler kadroya geçti

iştiraki olan YESAŞ A.Ş'nin genel kurulu yapıldı. Genel kurulda alınan karar gereği Yenişehir Belediyesi bünyesi taşeron olarak çalışan 132 işçi kadroya geçti.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 17:15
Taşeron işçiler kadroya geçti

İşçiler artık YESAŞ A.Ş bünyesinde kadrolu işçi olarak görev yapacak. Genel kurulda konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, "Bugün itibarı ile 36'ncısını yaptığımız genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şirketimiz bünyesinde canla başla mücadele eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şirketi iyi bir noktaya getirdik. İnşallah daha da iyi yerlere gelecek" diye konuştu.

''GELECEKTE FARKLI ALANLARDA İLÇE HALKIMIZA HİZMET ETMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Başkan Çelik, "Genel kurulda bir gündem maddesini daha değiştirdik. 'ın taşeron işçilerin kadroya geçmesi için verdiği talimat doğrultusunda arkadaşlarımızın YESAŞ aracılığı ile bu i alması için gerekli çalışmaları yaptık. Bugün itibarı ile artık şirketimizin faaliyet alanı daha büyümüş oldu. Gelecekte farklı alanlarda halkımıza hizmet etmeyi hedefliyoruz" dedi.

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Taşeron işçiler kadroya geçti
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