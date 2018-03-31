Dijital dönüşüm rüzgârını kaçırmayın

e-Ticaret tarafında kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için hangi noktalara önem vermek gerekiyor?
Dijitalleşme ile merkeze ürünü değil tüketici ihtiyaçlarını
koyarak, tüm alanlarda veri tekilleştirmesi
yapıp, uzun vadede de rekabette fark yaratacaklar.
Omni-Channel adaptasyonu ile fiziksel mağazada
sunulan müşteri deneyimine mobil cihazlardan da
ulaşmak, internet
üzerinden satın alınan ürünleri
mağazaya iade etmek veya değiştirmek, internet ortamında
mağazadaki ürünleri rezerve etmek, mağazada
olmayan ürünü kiosk üzerinden ödeyip başka
bir mağazadan teslim almak, online olarak satın
alınan ürünü mağazada kasada sıra beklemeden teslim
almak gibi onlarca senaryodan birkaçını örnek
verilebilir. Kısacası tüketiciler platformlarda ihtiyaç
duydukları anda benzer deneyimlerle markaya
ulaşmak istiyor. Tüketici ihtiyaçları platforma göre
değişiklik gösterirken, markaların da bu ihtiyaçları
aynı tutarlılıkta karşılayabilmeleri için Omni-Channel
çözümler en etkili yöntemlerden biri. Çalıştığımız
markalarda e-Ticaret kanalından gelen cironun
markanın tüm cirosuna oranı yüzde 4 ile 8 arasında
değişebiliyor. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin yakın dönem planları arasında sınır ötesi online ticareti geliştirmek yer alıyor. Peki e-İhracatta KOBİ'lerin göz ardı etmemesi gereken kullanıcı beklentileri neler olmalı?
Yurtiçindeki satışlarda olduğu gibi yurtdışındaki
satışlarda da e-Ticaret büyük potansiyel vadediyor.
İnternetin mesafeleri kaldıran yapısı ile KOBİ
'ler
e-Ticaret ile yurtdışında satış yapmak ve e-İhracatta
devlet desteklerinden faydalanmak istediklerinde
bundan kolayca faydalanabiliyorlar. Kullanıcıların
beklentilerini kısaca listelediğimizde; kendi yerel
dil ve para birimleri ile alışveriş yapabilmeleri, bulundukları
konuma göre ödeme yöntemi ve teslimat
seçeneklerini kullanabilmeleri ve çağrı merkezi
ne
kolayca ulaşabilmeleri konuları firmaların öncelik
vermesi gerekenlerdir. e-İhracat yapmak isteyen KOBİ'ler için pazar yeri entegrasyonu konusunda ürettiğiniz çözümler neleri kapsıyor?
e-Ticaretin temel kuralları yurtiçi ve
yurtdışına satış yaparken dinamiklerindeki
ayrışmaları çok iyi bilip, doğru bir şekilde
uygulamak, uygulamanın da gelişime uygun
özelliğinin olması gerekiyor. Sınırları e-İhracat
ile aşan çözümlerimizi geliştirdiğimiz
10 adım kuralını baz alarak, firmaların
belirledikleri hedef pazar yerlerine uygun geliştirme
ve adaptasyonları yapıyoruz. Lokasyon bazlı,
ziyaretçilerini tanıyıp konuma göre dil, para birimi,
ödeme seçeneği, fiyatlandırma politikalarına göre
farklılaşan fiyatlamalar, giriş yapılan ülkeye göre lojistik
seçeneklerinin sunulmasının entegrasyonundan,
ERP, Çağrı merkezi arayüzlerinin hedef pazara
göre özelleştirilmesinden, dil seçeneklerine göre
hazırlanmış her biri ayrı bir bağlantı adresi olarak
konumlanan sayfaların SEO çalışmaları diye listeleyebileceğimiz
bu 10 kuralı e-İhracat ile yurtdışına
açılmak isteyen markalara sunuyoruz. Size göre Türkiye dijital dönüşümün neresinde?
Dijital dönüşüm, her ölçekten şirketin öncelikli
konusu. Türkiye
'deki şirketler stratejilerine mobil
ve Omni-Channel yaklaşımını entegre ettiklerinde
rekabette avantajlı bir konumda olacaklar. Perakende
sektöründe de dijitalleşme hız kazandı. Depo
yönetimi, mağazacılık sistemleri, dijital kanalların
yeniden oluşturulması, çoklu kanal kullanımı, 360
derece pazarlama ile dijital dünyaya adım atan şirketler
her geçen gün artıyor. Positive olarak biz de
markaların dijital dönüşüm süreçlerinde onların
yanında oluyor, dijitalleşmeyi DNA'larına işliyor ve
süreci en etkin şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. MÜŞTERİ DAVRANIŞLARI ANALİZ EDİLİYOR Kullanıcı deneyimine odaklanan bir teknoloji ve inovasyon firması olarak ilerleyen dönemlerde hangi teknolojik yaklaşımların e-Ticareti şekillendireceğini öngörüyorsunuz?
Yeni sosyal medya reklam modelleri,
Omni-Channel, chatbot'ların
gelişimi ve bunun gibi daha pek çok
teknolojik gelişme e-Ticarette iş yapış
biçimini şekillendiriyor. 'Big data'
fenomeni yıllardır konuşuluyor. Artık
iş zekâsında bu yeniliklerin pratik
uygulamalarını göreceğiz. Müşteri davranışı
ile ilgili önemli veriler toplandı.
Markalar bu verileri kullanarak yeni
projeler geliştirecek ve yeni araçları
kullanarak bu verilerden daha fazla
fayda sağlayacak. Doğru toplanmış,
temiz verilerin uzmanlar tarafından analiz
edilmesi ve yorumlanması ile
yapılabileceklerin sınırı yok. Örneğin;
en verimli kampanya saatini bulmak,
bir satıcının dolandırıcı olup olmadığını
anlamak, bir ürün için verilebilecek
en yüksek miktarı hesaplamak veriler
sayesinde kolaylaştı. Positive teknoloji
uzmanlarımız ile markaların dijitalleşme
süreçlerini hayata geçirip, marka
yöneticilerimiz ile yeni dönem pazarlama
dinamiklerinin entagrasyonu ve
işletilmesini sağlıyor, verimlilik ve
karlılık odaklı çözümler üretiyoruz. Positive'in 2018'de gerçekleştirmeyi planladığı hedeflerinden bahsedebilir misiniz?
Dijital dönüşümde yaşanan gelişmeleri
yakından takip edip uygularken,
markalar için katma değerli
çözümler sunmaya devam etmek
başlıca hedefimiz. 2018'de ve sonraki
yıllarda global projelere ağırlık vermeyi
düşünüyoruz. Perakendede sahip
olduğumuz deneyim ile lokal ve global
perakende dünyasının ihtiyaçlarını
karşılayacağız. İş zekâsı ve istatistiksel
davranış çözümlerine odaklı çalışmalarımızı
yaygınlaştıracağız. Yaptığımız
pazar araştırması ile çalışmalarımızı
yürütmek istediğimiz üç farklı bölge
belirledik. Bir yandan da e-Ticaret ekosistemine
sunduğumuz çözümlerimizi
de geliştirmeye devam edeceğiz