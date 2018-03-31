Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Dijital dönüşüm rüzgârını kaçırmayın

Dijital dönüşüm rüzgârını kaçırmayın

e-Ticaretteki son gelişmeleri bu alanda 12 yıldır faaliyet gösteren Positive Kurucu Ortakları Caner Istı ile Eren Dedeoğlu’na sorduk. Firmaların dijital dönüşüme ayak uydurabilmeleri ve iş süreçlerini teknolojik yeniliklere adapte edebilmeleri konusunda çözümler üreten genç yöneticiler, ’ler için fırsatların arttığını ifade ediyor

Giriş Tarihi: 31.3.2018
Dijital dönüşüm rüzgârını kaçırmayın
e-Ticaret tarafında kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için hangi noktalara önem vermek gerekiyor?
Dijitalleşme ile merkeze ürünü değil tüketici ihtiyaçlarını koyarak, tüm alanlarda veri tekilleştirmesi yapıp, uzun vadede de rekabette fark yaratacaklar. Omni-Channel adaptasyonu ile fiziksel mağazada sunulan müşteri deneyimine mobil cihazlardan da ulaşmak, üzerinden satın alınan ürünleri mağazaya iade etmek veya değiştirmek, internet ortamında mağazadaki ürünleri rezerve etmek, mağazada olmayan ürünü kiosk üzerinden ödeyip başka bir mağazadan teslim almak, online olarak satın alınan ürünü mağazada kasada sıra beklemeden teslim almak gibi onlarca senaryodan birkaçını örnek verilebilir. Kısacası tüketiciler platformlarda ihtiyaç duydukları anda benzer deneyimlerle markaya ulaşmak istiyor. Tüketici ihtiyaçları platforma göre değişiklik gösterirken, markaların da bu ihtiyaçları aynı tutarlılıkta karşılayabilmeleri için Omni-Channel çözümler en etkili yöntemlerden biri. Çalıştığımız markalarda e-Ticaret kanalından gelen cironun markanın tüm cirosuna oranı yüzde 4 ile 8 arasında değişebiliyor.

Bildiğiniz gibi Türkiye'nin yakın dönem planları arasında sınır ötesi online ticareti geliştirmek yer alıyor. Peki e-İhracatta KOBİ'lerin göz ardı etmemesi gereken kullanıcı beklentileri neler olmalı?
Yurtiçindeki satışlarda olduğu gibi yurtdışındaki satışlarda da e-Ticaret büyük potansiyel vadediyor. İnternetin mesafeleri kaldıran yapısı ile 'ler e-Ticaret ile yurtdışında satış yapmak ve e-İhracatta devlet desteklerinden faydalanmak istediklerinde bundan kolayca faydalanabiliyorlar. Kullanıcıların beklentilerini kısaca listelediğimizde; kendi yerel dil ve para birimleri ile alışveriş yapabilmeleri, bulundukları konuma göre ödeme yöntemi ve teslimat seçeneklerini kullanabilmeleri ve ne kolayca ulaşabilmeleri konuları firmaların öncelik vermesi gerekenlerdir.

e-İhracat yapmak isteyen KOBİ'ler için pazar yeri entegrasyonu konusunda ürettiğiniz çözümler neleri kapsıyor?
e-Ticaretin temel kuralları yurtiçi ve yurtdışına satış yaparken dinamiklerindeki ayrışmaları çok iyi bilip, doğru bir şekilde uygulamak, uygulamanın da gelişime uygun özelliğinin olması gerekiyor. Sınırları e-İhracat ile aşan çözümlerimizi geliştirdiğimiz 10 adım kuralını baz alarak, firmaların belirledikleri hedef pazar yerlerine uygun geliştirme ve adaptasyonları yapıyoruz. Lokasyon bazlı, ziyaretçilerini tanıyıp konuma göre dil, para birimi, ödeme seçeneği, fiyatlandırma politikalarına göre farklılaşan fiyatlamalar, giriş yapılan ülkeye göre lojistik seçeneklerinin sunulmasının entegrasyonundan, ERP, Çağrı merkezi arayüzlerinin hedef pazara göre özelleştirilmesinden, dil seçeneklerine göre hazırlanmış her biri ayrı bir bağlantı adresi olarak konumlanan sayfaların SEO çalışmaları diye listeleyebileceğimiz bu 10 kuralı e-İhracat ile yurtdışına açılmak isteyen markalara sunuyoruz.

Size göre Türkiye dijital dönüşümün neresinde?
Dijital dönüşüm, her ölçekten şirketin öncelikli konusu. 'deki şirketler stratejilerine mobil ve Omni-Channel yaklaşımını entegre ettiklerinde rekabette avantajlı bir konumda olacaklar. Perakende sektöründe de dijitalleşme hız kazandı. Depo yönetimi, mağazacılık sistemleri, dijital kanalların yeniden oluşturulması, çoklu kanal kullanımı, 360 derece pazarlama ile dijital dünyaya adım atan şirketler her geçen gün artıyor. Positive olarak biz de markaların dijital dönüşüm süreçlerinde onların yanında oluyor, dijitalleşmeyi DNA'larına işliyor ve süreci en etkin şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyoruz.

MÜŞTERİ DAVRANIŞLARI ANALİZ EDİLİYOR

Kullanıcı deneyimine odaklanan bir teknoloji ve inovasyon firması olarak ilerleyen dönemlerde hangi teknolojik yaklaşımların e-Ticareti şekillendireceğini öngörüyorsunuz?
Yeni sosyal medya reklam modelleri, Omni-Channel, chatbot'ların gelişimi ve bunun gibi daha pek çok teknolojik gelişme e-Ticarette iş yapış biçimini şekillendiriyor. 'Big data' fenomeni yıllardır konuşuluyor. Artık iş zekâsında bu yeniliklerin pratik uygulamalarını göreceğiz. Müşteri davranışı ile ilgili önemli veriler toplandı. Markalar bu verileri kullanarak yeni projeler geliştirecek ve yeni araçları kullanarak bu verilerden daha fazla fayda sağlayacak. Doğru toplanmış, temiz verilerin uzmanlar tarafından edilmesi ve yorumlanması ile yapılabileceklerin sınırı yok. Örneğin; en verimli kampanya saatini bulmak, bir satıcının dolandırıcı olup olmadığını anlamak, bir ürün için verilebilecek en yüksek miktarı hesaplamak veriler sayesinde kolaylaştı. Positive teknoloji uzmanlarımız ile markaların dijitalleşme süreçlerini hayata geçirip, marka yöneticilerimiz ile yeni dönem pazarlama dinamiklerinin entagrasyonu ve işletilmesini sağlıyor, verimlilik ve karlılık odaklı çözümler üretiyoruz.

Positive'in 2018'de gerçekleştirmeyi planladığı hedeflerinden bahsedebilir misiniz?
Dijital dönüşümde yaşanan gelişmeleri yakından takip edip uygularken, markalar için katma değerli çözümler sunmaya devam etmek başlıca hedefimiz. 2018'de ve sonraki yıllarda global projelere ağırlık vermeyi düşünüyoruz. Perakendede sahip olduğumuz deneyim ile lokal ve global perakende dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacağız. İş zekâsı ve istatistiksel davranış çözümlerine odaklı çalışmalarımızı yaygınlaştıracağız. Yaptığımız pazar araştırması ile çalışmalarımızı yürütmek istediğimiz üç farklı bölge belirledik. Bir yandan da e-Ticaret ekosistemine sunduğumuz çözümlerimizi de geliştirmeye devam edeceğiz
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dijital dönüşüm rüzgârını kaçırmayın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN