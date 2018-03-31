Fatura varsa biz varız

Finansal Kurumlar Birliği (FKB
) Başkanvekili Çağatay Baydar
, dünyada 2017'de 2.5 trilyon euroluk faktoring işlemi gerçekleştiğini ve bunun yüzde 60'ından fazlasının Avrupa kıtasında yapıldığını söyledi. Garanti Faktoring
Genel Müdürü Hulki Kara
ile birlikte aHaber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dr. Şeref Oğuz
'un "Finansın Merkezi" programına konuk olan Baydar, faktoring ürününün Avrupa ve ABD'de doğduğunu kaydetti. KOBİ'LERİN DESTEKLEYİCİSİ
Müşteri sayısının Avrupa'da 180 bin, Türkiye
de 110 bin olduğuna işaret eden Baydar, "Avrupa'yı müşteri sayısında kısa sürede yakalayıp geçebiliriz. Faktoring ürününü dünyada ve Avrupa'da genel olarak büyük şirketler kullanıyor. Türkiye'de ise özellikle KOBİ
'lerin kullandığı bir ürün. Bin liralık fatura
lar sektörden geçiyor. Mikro işletmelere ulaşıp, onların garantisine, tahsilatına ve finansmanına aracılık ediyoruz. Türkiye'de işlem hacmi 40 milyar euro. Sektörün önü açık" diye konuştu. Faktoring sektöründe dünyaya yetişebilmek için pastanın büyütülmesi gerektiğine işaret eden Garanti Faktoring Genel Müdürü Hulki Kara, bunun için de müşteri sayısının artırılması ve sektörün kendini çok iyi anlatması gerektiğini söyledi. DİJİTALLEŞME ÇOK ÖNEMLİ
Dijitalleşmeye dayanan yeni ürünlerin geliştirilmesinin önemine vurgu yapan Kara, "FKB çatısı altında dijitalleşme konusunda ciddi adımlar attık. İki büyük proje var. Biri hayata geçti. Entegratörlük projesi. Burada temel amaç fatura kesenle, fatura borçlusunu bir entegrasyon üstünde buluşturup finansmana ihtiyaç varsa bu sistem üstünden finanmana tabi tutulması. Bir diğer ürün ise tedarikçi finansmanı zinciri. Bu ürünü önümüzdeki aydan itibaren reel sektöre sunacağız. Sistemde tedarikçi, kredibilitesi olan alıcılar ve faktoring firmaları bulunuyor. Tedarikçiler, orta ve küçük ölçekli firmalar. En önemli teminatları alacakları. Kuvvetli firmalar ise tedarik��isinden hiç aksamasızın ürün temini istiyorlar. Biz iki ilişki arasında finansmanı sağlayacağız. Bunları dijital platformda birleştirirseniz bu süreçte tedarikçi zamanında ana firmanın kredibilitesi ve fiyatlaması ile finansmana ulaşacak. Üretim süreçlerinde aksama olmayacak. Malını zamanında alıcı firmaya teslim edecek. Alıcı da zamanında temin ettiği malla üretim yapacak ve nakit akışını yönetecek" dedi. 5.6 MİLYON FATURA
Türkiye'nin ihracat
faktoringinde dünyada bir numaralı ülke olduğunu bildiren FKB Başkanvekili Baydar, "Ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Biz yapılmış ticaretin yanı sıra yapılması muhtemel ticaretin garantili yapılmasını sağlayıp tahsil ediyoruz. Ekonomiye de destek oluyoruz. Biz 5 milyon 600 bin faturayı finanse ettik. Faturasız işlem yapmak yok. Fatura varsa biz varız" değerlendirmesinde bulundu. TIKANAN DAMARLARI AÇIYOR
Dünya ekonomisinin dalgalandığı dönemlerde her sıkıntının kendine özgü çözümler ürettiğini ifade eden Şeref Oğuz, "Küçük küçük tıkanıklıklar şirketleri zora soktu. Okyanusu geçip derede boğulan şirket sayısı çok olunca yeni bir çözüm geldi; ticaretin finansmanı. Tahsilat noktasında tıkanan damarları açıyorlar. KOBİ'ye yaşam garantisi veren bir sistem" dedi. Sektörün tefeci algısına karşı mücadele etmesi gerektiğinin altını çizen Oğuz, "Faktoring iyi bir kelime değil. Ticaretin finansmanı çok daha iyi bir tanımlama. KOBİ kendisinin ulaşamayacağı bir ürün sanıyor. Türkiye'nin 70 bin ihracatçısı var. 2009'da eksenimiz kaydı, Mars hariç her yere ihracat yaptık. Bilmediğimiz pazarlarda alacağımızın garanti edilmesi gerekiyor. Bu noktada ticaretin finansmanı çok önemli" dedi. KÜÇÜK KOYLARA GİREN HÜCUMBOTLARIZ
"Finans
sektörünü bir donanmaya benzetirseniz, banka
lar uçak gemileri, biz küçük koylara giren hücumbotlarız" diyen Hulki Kara, "Bizdeki kredilendirme süreci çok hızlı. Alacak değerlendiriyoruz. Bunun için de belli sistemlere girip analiz yapıyorsunuz. 1-1.5 saatte finansman tamam. Alacağınızın dışında bir şey yoksa adres faktoringdir. Bizde olan ama bankalarda olmayan bazı ürünler var. Tahsilat ve garanti hizmetine finansmanı da ekliyoruz. Hiçbir finansal üründe bu hizmet yok" dedi.