Son gün pazartesi! Borcunuzu sildirmeyi unutmayın...
Çalışmadığı için prim borcu çıkartılanlarla okulunu bitiren gençler için biriken borçlardan kurtulma fırsatında pazartesi son gün. Borçlar silinecek, primleriniz ise güncellenecek. Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem; bu süreçte yapılması gerekenleri sıraladı.
Giriş Tarihi: 31.3.2018 12:39Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 12:40
Geçmişte genel sağlık sigortası prim borcu olanlara borçları yapılandırma ve gelir testi yaptırmaları için tanınan süre 2 Nisan'da doluyor...