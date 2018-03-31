Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Son gün pazartesi! Borcunuzu sildirmeyi unutmayın...

Son gün pazartesi! Borcunuzu sildirmeyi unutmayın...

Çalışmadığı için çıkartılanlarla okulunu bitiren gençler için biriken borçlardan kurtulma fırsatında pazartesi son gün. Borçlar silinecek, primleriniz ise güncellenecek. Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem; bu süreçte yapılması gerekenleri sıraladı.

Giriş Tarihi: 31.3.2018 12:39 Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 12:40
Son gün pazartesi! Borcunuzu sildirmeyi unutmayın...

Geçmişte genel sağlık sigortası olanlara borçları yapılandırma ve gelir testi yaptırmaları için tanınan süre 2 Nisan'da doluyor...

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son gün pazartesi! Borcunuzu sildirmeyi unutmayın...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN