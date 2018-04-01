Nükleer bilinç seferberliği

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmasının yanı sıra yerli üretimi de teşvik edecek Akkuyu Nükleer Güç Santrali kapsamında çevreci bütün önlemler alınırken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, konu hakkında kitapçık, broşür ve sosyal medya hesapları gibi birçok kanal üzerinden vatandaşı bilgilendirdi. Bu kapsamda halkın nükleer enerjiye ilişkin doğru bilgi alabilmesi için www. nukleerakademi.org adlı bir internet sitesi kuruldu. Santralin temel atma töreni 3 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımlarıyla Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde yapılacak.

YERLİ TEDARİKE TEŞVİK

Projenin dünyanın en güvenilir projesi olarak seçildiği belirtilirken, inşa aşamasında tüm teknik ve çevre güvenlik standartlarının da uygulandığı belirtildi. Nükleer enerji projelerinde yerli tedariki teşvik etmek ve yabancı firmalara dağıtmak üzere yerli firmaların yer aldığı tanıtım kitapçığı da basıldı. Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından nükleer enerji ve Akkuyu NGS projesi kapsamında halkın bilinçlendirilmesi amacıyla Mersin Toplum Bilgilendirme Merkezi kuruldu.

BİN 800 MEGAVAT GÜCE SAHİP OLACAK

Halihazırda Türkiye'nin 3 nükleer enerji santrali projesi bulunuyor. Bunlardan ilki 2010'da ilk imzaların atıldığı Akkuyu Santrali. Santralin ilk ünitesinin 2023'e kadar elektrik üretimine başlaması hedefleniyor. Santralde her biri bin 200 megavat olan 4 ünite bulunacak. Yani Türkiye'nin ilk nükleer santrali 4 bin 800 megavat güce sahip olacak. Akkuyu Nükleer Santrali'nin işletme ömrü ise 60 yıl olarak belirlenmişti.