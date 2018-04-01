Son dakika: İhracatta sevindiren rakamlar

İhracat çılar Merkezi'nin açıkladığı verilere göre 12 aylık dönemde ihracat yüzde 10,5 oranında artarak 160 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, martta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,5 artarak 15 milyar 106 milyon dolara yükseldi.

TİM tarafından, bu yılın mart ayına ilişkin ihracat verileri açıklandı.

MART AYINDA TARİHİ İHRACAT REKORU KIRILDI

Buna göre, martta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,5 artarak 15 milyar 106 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece mart ayı, ihracat tarihindeki en yüksek ihracat gerçekleştirilen ay oldu.

Yılın ilk üç ayında ise ihracat 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 10,4 yükselerek 40 milyar 727 milyon dolara çıktı.

Son 12 aylık dönemde, yüzde 10,5'lik artışla 159 milyar 923 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı.