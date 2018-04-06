Devler ‘aslan payı’ için yarıştı

Yıllardır Galatasaray Spor Kulübü'nün gündemini meşgul eden Florya arsası için ilk ihale yapıldı. Emlak Konut
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) devreye girerek dün gerçekleştirdiği Florya arsası ihalesinde inşaat sektörünün önde gelen firmaları kıyasıya yarıştı. Konumu ve yüksek gelir potansiyeli nedeniyle büyük ilgi çeken arsaya 9 talip çıktı. Arsa için; Öz Er-Ka İnşaat, İzka İnşaat, Akyapı İnşaat, Nef&CABA İnşaat İş Ortaklığı, Fuzul Yapı&Akkuş Gayrimenkul&Hasanoğlu İş Ortaklığı, Aşçıoğlu&Yılsan Yatırım Holding İş Ortaklığı, Şua İnşaat&Ruha Elektrik İş Ortaklığı, Pekintaş Yapı&Burakcan İnşaat İş Ortaklığı, Özak GYO&İnt-Er Yapı İş Ortaklığı teklif verdi. İhalenin ikinci oturumunda açık arttırma, pazarlık ve kapalı zarfla teklif alma işlemleri uygulanarak arsa sahibi belli olacak. İKİ ARSA BİRLEŞTİRİLDİ
Emlak Konut GYO ile Galatasaray Spor Kulübü, Haziran 2016'da hem Riva hem de Florya arazileri için protokol imzalamıştı. Yapılan anlaşmaya göre Emlak Konut GYO'nun arsalar için düzenleyeceği gelir paylaşımı ihalesi ile arsa gelirinin yüzde 80'i kulübün, 20'si de Emlak Konut'un olacak. Galatasaray'ın arsasına komşu 40 bin metrekarelik arsayı da geçtiğimiz aylarda TOKİ'den 262 milyon 500 bin lira bedelle satın alan Emlak Konut GYO, her iki arsayı birleştirerek tek bir ihale yapıyor. Bu sebeple; elde edilecek 'Şirket Payı Geliri'nin yaklaşık yüzde 71.43'ü Emlak Konut'a, yüzde 28.57'si ise Galatasaray Spor Kulübü'ne ait olacak. TERAS EVLER YAPILACAK
42 bin 383 metrekaresi konut alanı olan toplam 63 bin 230 metrekarelik arazide 55 bin 98 metrekare inşaat alanı yer alıyor. İkiz, blok, sıralı ev veya teras ev şeklinde üretim yapılabilecek. Söz konusu araziler Atatürk Ormanı ile Atatürk Havalimanı
'nın ortasında kalıyor. Park, dini tesis, ilköğretim alanı da yer alan projede konutlar zemin artı 2 kat olarak inşa edilecek. Konut bölgesinde toplam inşaat alanının yüzde 5'i kadar ticari alan izni de verilecek. RİVA'DA 3.8 MİLYARLIK PROJE
Emlak Konut GYO tarafından Haziran 2017'de Riva için gerçekleşen ihaleyi Fema İnşaat Ticaret A.Ş. & KLV İnşaat AŞ İş Ortaklığı kazanmıştı. Ancak ihaleyi kazanan ortaklar belirlenen sürede sözleşmeyi imzalamayınca ihale en yüksek ikinci teklifi veren Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ye verildi. İhalede ortaya çıkacak arsa bedelinin yüzde 80'i Galatasaray'ın, yüzde 20'si de Emlak Konut GYO'nun olacak. Yılmaz İnşaat 3 milyar 808 milyon liralık proje yaparken şirket payı için Emlak Konut'a 952 milyon lira taahhüt etmişti. Bu durumda gelirin yüzde 80'ine denk gelen 761.6 milyon lira kulübün olacak. İhalede yeni tabloya göre de Emlak Konut payı 190 milyon 400 bin lira olacak. GS eski başkanı Dursun Özbek
, Riva ve Florya'dan 1.5 milyar lira gelir beklediğini söylemişti.