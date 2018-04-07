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Doğan Medya 916 milyon dolara Demirören’in oldu

Giriş Tarihi: 7.4.2018
Doğan Medya 916 milyon dolara Demirören’in oldu
Yönetim Kurulu, medya şirketlerinin Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ'ye 916 milyon dolara satışını onayladı. Doğan Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamasında, Doğan Gazetecilik AŞ, ve Matbaacılık AŞ, Doğan TV Holding AŞ, Doğan Haber Ajansı AŞ, Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri AŞ, Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım AŞ, Doğan Media International GmbH, ve Mozaik İletişim Hizmetleri AŞ'deki payların, Demirören AŞ'ye nakden ve peşin olarak satılmasına ve bu amaçla Hisse Satış Sözleşmesi imzalanmasına karar verildiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, Radyo D'nin ve CNN Türk Radyo'nun, yayın lisans haklarının Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ'ye 3 milyon dolara satışı ve devri konusunda, Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ'ye "alım hakkı" opsiyonu, Doğan Holding'e ise "satma hakkı" opsiyonu tanındığı belirtildi.
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Doğan Medya 916 milyon dolara Demirören’in oldu
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