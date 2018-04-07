Türkiye’de yeni nükleer santraller yapabiliriz

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in temelini bu hafta attığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) yüzde 49'luk hisse satışına ilişkin, "Eğer yatırımcı bulunamazsa, o zaman projeyi Rosatom şirketi tamamlar. Projeye bugüne kadar 3 milyar dolar yatırıldı. Bu rakam inşaatın devam etmesi için yeterli" dedi.
Proje için potansiyel yatırımcılarla görüşmelerin devam ettiğini hatırlatan Novak, "Bu konuda önceliğimiz Türk şirketleri, özellikle devletin de yer aldığı şirketler" diye konuştu. YENİLERE TALİBİZ
Novak ayrıca, Ankara'nın nükleer enerji
alanında planlarını büyütmesi halinde yeni nükleer santral
ler yapmak isteyeceklerini söyledi. Novak "Nükleer santral hacmini büyütmek isterlerse, bu yönde niyetimizi belirtiriz. Türkiye
önüne yeni planlar koyarsa, bizim de bunda yer alacağımızı düşünüyorum" dedi. Novak, Türkiye'nin Akkuyu'nun yanı sıra Japonya ile işbirliğiyle Sinop'ta da bir başka nükleer santral inşa etmek istediğini de hatırlattı. TSE DAMGASI
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) inşaasına başlanan Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu NGS'de kullanılacak ekipmanların imalât sürecinde uygunluk değerlendirmesi yapacak, nükleer alanda milli kod ve standartlar geliştirecek. Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacak nükleer enerji santraline ekipman tedarik edecek imalatçıların kontrolleri, imalatın gözetimi, inşaat ve saha faaliyetlerinin denetimi projeleri Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile birlikte gerçekleştirilecek. 2022'ye kadar nükleer enerji alanında 220 den fazla imalatçı kontrolü yapılmasını hedefleyen enstitü, uzman sayısını artıracak. 2022'ye kadar yetkinliğe sahip uzman sayısı 140'a çıkarılacak. ?2023'TE DEVREDE
Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS'ye ilişkin ilk anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Mersin'de yapılacak 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip, 4 reaktörden oluşacak santralin 2023'e kadar işletmeye alınması planlanıyor. Rusya devlet nükleer enerji kurumu Rosatom tarafından yapılacak projede, yüzde 49'luk hissenin yatırımcılara satılabileceği hükmü yer alıyor. Yatırım bedeli:
20 milyar $ Kurulu güç:
4.800 megavat Reaktör sayısı:
4 İşletmeye alınma tarihi:
2023