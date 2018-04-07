Yerli üreticiye 5 koldan destek

Hükümet üreticiye destekte bu yıl da kesenin ağzını açtı. Türkiye'nin dört bir yanında bitkisel üretimden hayvansal üretime, kırsal kalkınmadan yatırım projelerine kadar birçok kalemde yerli üreticiye özel destekler sağlayacak. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
, Meclis'te bakanlığın çalışmaları hakkında bilgilendirdi. Buna göre mazot ve gübreden toprak analizine, organik tarımdan yem bitkileri üretimine kadar bitkisel alanda faaliyet gösteren üreticiye verilen destek bu yıl artırılacak. Bakanlık, hayvancılıkta yerli ve yeterli üretimi gerçekleştirmeyi ve bu alanda Türkiye'nin net ihracatçı ülke olması hedefiyle aşılamadan yem desteğine, ahır ağıl yapımından buzağı desteğine kadar birçok alanda 4 milyarlık hayvancılık desteği sağlayacaka